台股盤中！生技醫療類股表現續強　台康生技、金穎生技飆漲停

▲台康藥品行銷協理王宗智（左）。（圖／記者吳康瑋攝）

記者吳康瑋／綜合報導

台股今（26）日開盤漲21點，開在15221點，開盤1分鐘後漲124點，指數來到15324點；生技類股表現相當搶眼，生技醫療類指數近5日上漲3.42%。其中，金穎生技（1796）開盤一小時內股價連連飆漲 ，順利站上漲停板；而台康生技（6589）採雙軌策略，佈局CDMO訂單市場、自行研發乳癌生物相似藥 ，帶動其股價開高走高，甚至一度攻上漲停123元，共上漲11元，漲幅達9.82%，表現出色。

▲台康副總經理暨營運長張志榮。（圖／記者吳康瑋攝）

據了解，台康生技採雙軌策略，一方面用CDMO爭取海內外藥廠及疫苗廠生產訂單，另一方面自行開發乳癌HER2為主的一系列生物相似藥。目前在CDMO海外訂單仍在成長，2022年底開始到2030年，將有6~8項自行發展藥物進入市場。此外，台康也在南科橋頭園區建廠，將分為三個階段，三階段總計15萬公升生產基地，每一階段約2年時間，分別建置5萬公升新生產線，目標2030年完成。

而金穎生技（1796）新產能到位、貢獻擴大，今（26）日股價開高走高一路狂飆，盤中上漲4.95元，於上午9點52分順利衝上漲停板54.8元，漲幅達9.92%。金穎旗下業務分為微生物發酵代工、充填包裝與自行產製原料，營收佔比約五成、三成及兩成。

▲金穎生技。（圖／富邦證券提供）

金穎指出，團隊在微生物發酵代工業務上，可替擁有特殊菌株的客戶完成量產至粉末成品為主的一條龍製程，為一大優勢，客戶包括美系、歐洲及國內廠商。針對擴產方面，最新2噸66噸產能，預估將在第二季準時到位，將有助增加接單能量。