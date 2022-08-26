網紅夫妻見4歲兒走路歪斜！竟是「無藥醫腦癌」　淚喊：不加油了

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「便當夫人」見兒走路歪斜！竟是無藥醫腦癌　淚喊：不加油了

▲「便當夫人」4歲兒罹患特殊腦癌，最終仍不敵病魔離世。（圖／翻攝自Facebook／便當夫人 Madam Bento）

▲「便當夫人」4歲兒罹患特殊腦癌，最終仍不敵病魔離世。（圖／翻攝自Facebook／便當夫人 Madam Bento，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「便當夫人」經常在臉書分享為5個孩子準備的便當，吸引7萬多名粉絲追蹤，不料今年1月初卻無預警停更，直到5月時才說明兒子晨翔罹患沒辦法治癒DIPG腦癌，一家人在得知消息時雖晴天霹靂，但仍陪著晨翔積極治療，除了遠赴美國爭取加入新藥臨床試驗，爸爸也到歐洲求藥，無奈最終仍無法戰勝病魔，兒子於22日晚間離世。

「便當夫人」在臉書指出，兒子晨翔去年底才剛過完4歲生日，不料今年1月初去幼兒園上完課，睡前突然把飯後吃的水果全吐了出來，起初以為是腸胃型感冒，但過了幾天後兒子開始走路會歪著頭、顛頗，笑容也只有半邊臉有反應，後來到台北榮總掛急診後才發現兒子腦幹有個約6公分大小的陰影，經MRI的影像分析結果確診是彌漫性內生性腦幹膠質瘤（DIPG）。

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▲「便當夫人」4歲兒罹患特殊腦癌，最終仍不敵病魔離世。（圖／翻攝自Facebook／便當夫人 Madam Bento）

據了解，DIPG是一種具有破壞性、侵襲性的兒童腦腫瘤，佔所有兒科腦腫瘤的約10-15％，在目前缺乏有效療法的情況下，DIPG目前是整體兒科腦癌死亡的主要原因。發病年齡平均為5-9歲佔中樞神經系統腫瘤的一成，在發病前，常見的徵狀為眼球運動出現障礙；面部表情，語言能力受影響；咀嚼與吞嚥困難；四肢無力；步行與運動協調出現障；頭痛及嘔吐。而DIPG患者存活率偏低，90％的兒童將在初診後2年內死於該病，5年後存活率不到1％。

便當夫人表示，晨翔經歷了幾個月治療，在北榮陳信宏醫師的建議下，決定到美國爭取臨床新藥試驗，成為台灣第一例前往美國治療DIPG 的孩子，但後來晨翔的惡化的速度太快，美國加州大學舊金山分校（UCSF）希望先做20次的放療再開始用藥，家人認為這樣風險太大，因此最終還是決定放棄，一家人回到了台灣。

▲「便當夫人」4歲兒罹患特殊腦癌，最終仍不敵病魔離世。（圖／翻攝自Facebook／便當夫人 Madam Bento）

之後的日子裡，晨翔一邊在台灣進行藥物治療，一邊在有限的時間裡和家人相處，爸爸也不放棄任何一絲希望，隻身飛往德國法蘭克福買藥，入手近幾年來針對DIPG目前最有效的抑制劑。然而，晨翔還是在7月24日因腦壓過高緊急入院，醫師連續開了9個小時的手術將他後腦較淺層2顆極大的腫瘤切除，他的症狀才暫時被控制住。

過了幾周後，晨翔病況又再度急轉直下，便當夫人8月21日在臉書PO出黑白照，hashtag表示「不加油了」、「放手也是一種愛你的方式」，並在2天後的貼文指出，晨翔已於22日晚間9點29分離開，「沉睡吧！受困在大腦內的孩子。最終還是敵不過DIPG，就算想和它和平共存這次真的沒輒了。」

便當夫人說，這個孩子跟他們在一起的4年8個月17天3小時又41分鐘的短暫時間裡，「給我們的就像他的名字一樣，晨翔，像是在溫暖的陽光中飛翔的感覺一樣，一直是給我們一種開闊、溫暖且感心。他離開那殘破不堪的肉體，化成一抹晨光隨著媽媽回家了。」

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