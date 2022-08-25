柬埔寨血淚打卡鐘曝！工作10hrs僅上3次廁所　吃飯、抽菸全以秒計時

▲刑事局跨國救援，7人從柬、緬脫離犯罪集團，陸續搭機返台。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

刑事局24日成功救援7名國人脫離柬埔寨、緬甸犯罪集團，而這7人昨陸續搭機返台。事後刑事局也曝光了國人在當地的血淚打卡紀錄，從中可以發現，純工作時間長達10小時，期間上廁所次數僅少少的3次，另外，在裡面工作的所有行動均被嚴格控管，吃飯、抽菸都要打卡，宛如鐵血集中營，處境相當可憐。

刑事局透過公私民力奔走，極力展開跨國救援，而目前柬埔寨等國家已有陸續釋放國人趨勢，24日也有7名國人陸續返台，其中4人是從柬埔寨返國、泰國方面有3人返台，其中2人是從緬甸KK園區逃回、1人是從柬埔寨移點前往緬甸時，趁隙脫困獲救。

刑事局表示，經被害人提及，在詐騙機房不服從，就被毆打，一天工作18個小時也賺不到錢，事前談好薪資會以各式名目，像打瞌睡、上廁所過久等，被惡意扣款，作愈久欠債愈多，與招募廣告的工作條件不符。

▲國人在柬埔寨及緬甸、泰國的血淚打卡紀錄曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局事後曝光國人在當地的打卡紀錄表，其中工作時數總計10小時57分11秒，而在如此長時數的工作時間內，上廁所次數竟僅有少少的3次，而這工作時數還必須扣除吃飯、如廁、抽菸的時間，扣下來的純工作時間也是長達9小時51分鐘05秒，堪稱是鐵血集中營，國人在內的處境也是讓人堪憂。

刑事局事後呼籲，切勿聽信技術門檻低、月領高薪的不實徵才廣告，其實是赴境外從事詐騙或博奕工作。

▲▼刑事局曝光泰緬美索地區畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，跨部會小組也派員至境外鄰近園區駐守，以協助國人返台，國人有急難救助需求，可立即致電外交部緊急聯絡中心等。