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台南27店上榜必比登！當地人看「一張外露照」傻眼：披薩？

▲▼台南27店上榜必比登！當地人看「一張外露照」傻眼：披薩？。（圖／翻攝Michelin Guide臉書）

▲台南27店上榜必比登。（圖／翻攝Michelin Guide臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

米其林23日公布台北、台中、台南及高雄的必比登推介店家的招牌菜。其中，有「美食之都」的台南討論熱烈，不少當地人都想看看愛店是否上榜，卻在必比登貼出的美食照中，看到「蚵仔外露」的一道菜。

必比登推介店家提供「物有所值」的美食，評分條件之一是讓消費者可以用1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），而台南市擁有最多入選的城市，共有27間店家獲得必比登推介肯定。

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▲▼台南27店上榜必比登！當地人看「一張外露照」傻眼：披薩？。（圖／翻攝Michelin Guide臉書）

▲▼網友不懂為何米其林選擇這張蚵仔煎照片。（圖／翻攝Michelin Guide臉書）

▲▼台南27店上榜必比登！當地人看「一張外露照」傻眼：披薩？。（圖／翻攝Michelin Guide臉書）

許多台南網友看完紛紛反串留言，感謝必比登的推薦都不是本地人的愛店，「看完這個名單，身為台南人覺得好安心」、「阿明豬心真的讚」、「觀光客快去吃，台南人安心了」、「還好還好，口袋還有些名單」、「身為台南人看到名單就想笑」、「各位台南鄉親，請大力支持這份名單，我們沒有巷口美食喔，這些是最棒的」。

其中，米其林PO出的「府城食府」的蚵仔煎，遭受台南人大量砲火質疑，「這啥？我們台南有這道菜？」「蚵仔怎麼在上面」、「最莫名其妙的一家…台南人看到真的都傻眼」、「這是披薩你知道的」、「正在煎蛋上休憩的蚵仔們」、「這是引開觀光客的計謀」、「你們知道義大利人比薩上面被放鳳梨的感覺了吧」、「不懂明明有不少好菜的照片，為什麼要放這張？」

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