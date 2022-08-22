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買1大送2小！達美樂加碼「小披薩免費吃」　外送0元無低消限制

▲▼達美樂強打外送「0外送費」且不限制低消，加碼推出期間限定「外送披薩買大送小，再加送小披薩1個免費吃」，等於買1大送2小。（圖／達美樂提供）

▲達美樂強打外送「0外送費」，加碼推出期間限定「外送披薩買大送小，再加送小披薩1個免費吃」。（圖／達美樂提供）

記者林育綾／綜合報導

達美樂強打外送「0外送費」且不限制低消，此外今（22）日起至28日連續一週，推出期間限定「外送披薩買大送小，再加送小披薩1個免費吃」，等於買1大送2小，3個披薩都可以依照自己喜愛挑選的口味及餅皮做組合，期望讓更多消費者能跟親友共享歡樂。

▲▼達美樂強打外送「0外送費」且不限制低消，加碼推出期間限定「外送披薩買大送小，再加送小披薩1個免費吃」，等於買1大送2小。（圖／達美樂提供）

▲達美樂強打外送「0外送費」且不限制低消。（圖／達美樂提供）

業者表示，近年因疫情以及外送平台的成長，越來越多忙碌的消費者沒有時間做飯，紛紛轉而尋找快速且價錢合理的外送餐點。達美樂積極回應市場需求，宣誓即日起訂達美樂外送優惠，只收餐點費用，消費者無須支付任何外送費，也沒有低消限制或其他不明但書，讓消費者能安心且隨心自由的點購外送餐點。

▲▼達美樂強打外送「0外送費」且不限制低消，加碼推出期間限定「外送披薩買大送小，再加送小披薩1個免費吃」，等於買1大送2小。（圖／達美樂提供）

▲達美樂一週限定「外送披薩買大送小，再加送小披薩1個免費吃」，等於買1大送2小。（圖／達美樂提供）

為慶祝免外送費活動開跑，達美樂推出一週限定「外送披薩買大送小，再加送免費小披薩1個」活動，買大送小的小披薩限定為BBQ雞肉、超值四喜、夏威夷、白醬彩蔬四選一；只要在8月22日～8月28日活動期間，消費者只要訂購外送買大送小，達美樂立刻多送消費者一個獨家超值四喜小薄脆披薩。

達美樂表示，外送「買1大送2小」活動，預估全台門市將累積送出超過10萬顆免費獨家超值四喜薄脆小披薩，希望透過外送活動的推廣，讓消費者在炎熱夏天只要在家訂達美樂，就由達美樂來包辦餐點製作及配送，一份外送訂單包含1大2小總共3個披薩，可以依照自己喜愛挑選的口味及餅皮做組合，還能分享親友共享歡樂，也預期帶動整體業績成長2成。

▲肯德基推出速食業獨家「免下車快取GO」服務，直接將餐點直送到車旁。（圖／肯德基提供）

另外，人氣速食業者肯德基今宣布，明（23）日起在全台13家指定門市，推出速食業獨家「免下車快取GO」服務， 只要於肯德基官網預定餐點，到取餐點線上報到後，免排隊、免下車，即有專人將餐點直送到車旁；另還加碼推購任一款桶餐+1元，就送一塊「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，讓許多忙碌消費者輕鬆成為時間管理大師，省時又省錢。

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