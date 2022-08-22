馬鞍颱風估今生成！各國最新模擬路徑曝　這2天雨最大

▲各國模式最新模擬路徑圖。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（22日）有機會增強為今年第9號颱風「馬鞍」。氣象專家吳德榮表示，周三、周四受馬鞍颱風外圍環流影響，有較大雨勢，應注意。而各國模式最新模擬路徑圖也曝光。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，呂宋島東方的熱帶低壓今將發展成輕颱馬鞍，未來朝西北西擦過呂宋島東北端、東沙島附近，再撲向廣東，其路徑70%機率範圍最右側通過台灣南端近海，最左側則通過呂宋島。

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吳德榮說，最新暴風圈侵襲機率圖則顯示，輕颱馬鞍的暴風圈進入鄰近100公里海域的機率雖不高（約10~20%），但科學上仍無法完全排除，故是否需發布警報？再多一天觀察是必要的，不宜驟下定論；日本東南方海面則另有一熱帶低壓發展中，向北移動，無侵台疑慮，兩者相距遙遠、無雙颱效應。

▲▼菲律賓東方海面的熱帶低壓估今成颱，是否發海警待觀察。（圖／氣象局）







吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二乾熱空氣從東海流出，台灣受其邊緣影響，各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，續有挑戰今年最高溫紀錄的機率，應慎防熱傷害。



吳德榮表示，周三、周四受馬鞍颱風外圍環流影響，周三東半部及南部降雨明顯，中部、北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨的機率；周四東半部及南部有局部陣雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，周三、周四有較大雨勢，周四各地氣溫略降；周五至周日台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速6公里。氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今有機會成颱，預估未來先通過呂宋島進入南海，往廣東前進，而周三最靠近台灣；若以目前預報的路徑更北、暴風半徑再大一點，有機會碰到警戒區，有海上颱風警報機率，還要再觀察。

張承傳說，周二晚到周三，熱帶低壓或颱風外圍環流影響，南部、東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周四熱帶低壓或颱風有機會登陸廣東，周四到周日風場偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。