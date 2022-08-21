柬埔寨人蛇揚言分屍！家屬急匯15萬　東港鄭男傳最快今天返台

▲日前國民黨立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者林男（上圖）返台，另一名鄭男傳出最快今天返台。（圖／記者邱顯燁攝）

記者張君豪／台北報導

屏東縣東港鄉林姓男子遭誘騙到柬埔寨買豬仔，日前遭國民黨立委赴柬埔寨救出，據警方追查，發現林男8月初與同鄉鄭姓男子相約到柬埔寨打工，鄭男還被人蛇集團勒贖5千美金（折合約15萬元新台幣），否則揚言會「拖去山區分屍」，據傳柬埔寨黑幫還寄分屍影片給台灣家屬看；據警方調查，鄭男家人已在20日匯出贖金，最快21日搭機返台。

根據警方專案小組調查，林男與鄭男在8月與另名同鄉友人共3男看了東南亞賭場徵人廣告，相約搭機到柬埔寨發大財，但因為當時爆發台灣黑幫賣台灣豬仔黑幕，新聞每日播送下，原本主揪的友人退縮，但林、鄭兩人因有家庭經濟壓力，仍決定赴柬。

近來台灣媒體不斷報導柬緬兩國黑幫人蛇大做買賣台灣豬仔生意，導致柬埔寨人蛇集團面臨軍警查緝壓力，甚至有不少黑幫人蛇認為台灣豬市場即將崩盤，未遭立委贖回的鄭男家屬才會接到柬埔寨黑幫恐嚇電話，雖然鄭家經濟狀況不佳，父母均靠打工維生扶養4小孩，在當地善心人士捐助下，鄭家人20日匯出15萬元新台幣，據信鄭男 （18歲）最快將於今日返台。

對此刑事局表示，尚未接獲鄭男返台消息，但警方對於受困柬緬台人行蹤將持續監控關心，針對上情會深入調查釐清。

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