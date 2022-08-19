跳魚池沒命也要跑！隱密鐵皮屋有詭　23失聯移工+通緝犯全抓了



▲移民署日前在新埔一處鐵皮屋查察逃逸移工時，一同藏匿的通緝犯竟跳魚池躲避追捕。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

移民署持續強力查緝失聯移工，中區事務大隊科技偵查隊結合海巡、警方及新竹縣專勤隊共組專案小組，15日查獲1名越南籍偷渡犯及1名毒品通緝犯，同時還有21名失聯移工。其中毒品通緝犯為了躲避查緝不惜躍入魚池，查緝幹員奮勇跳水，成功將他逮捕歸案。



專案小組調查發現，地處偏遠的新竹縣新埔鎮某鐵皮屋，竟藏匿有20多名越南籍失聯移工共同居住、工作。他們以墓地、農田及魚池為掩護，且設有多臺監視器以躲避查緝，其中還藏有通緝及偷渡對象。

▲▼鐵皮屋宿舍中藏了1名越南籍偷渡犯、1名毒品通緝犯、以及21名失聯移工，總計帶回23人。

專案小組立即報請新竹地檢署偵辦，人員拂曉時分出動，以人力優勢成功進入設有10多間房間的鐵皮宿舍查處，20多名失聯移工正當酣睡，完全沒意料檢警已經開始圍捕，其中1名通緝犯為了躲避查緝，不惜躍入魚池，查緝幹員趁他載浮載沉之際，奮勇跳水將他一舉擒獲。

移民署呼籲，在臺逾期停（居）留外來人口，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關自行到案，並提醒國人切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外來人口工作，違者將依違反就業服務法，處新臺幣15萬元至75萬元罰鍰，5年內再違反更涉及刑責，移民署並將持續查處逾期停（居）留外來人口，以保障國人合法工作權益、維護我國社會治安。

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