余苑綺手勢比「讓我走」網心疼　醫曝最痛一幕：放手是最後的愛

記者曾筠淇／綜合報導

本站昨（18）日報導《余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！ 余天失控痛哭：我怎麼捨得》，余天昨受訪時哭著透露，「她（余苑綺）一直用比的叫我讓她走了，我怎麼捨得！」家屬傷心痛哭的模樣讓大票網友看得心疼，而台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也分享過去經驗，無奈「流淚放手是最後的愛」。

▲余天昨日在醫院外受訪。（圖／記者湯興漢攝）

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蘇一峰在臉書上發文表示，重症醫師看過很多案例，知道生離死別是最後痛苦的一刻，雖然現代醫療進步，勉強使用維生儀器可以維持生命，然而卻無法讓疾病痊癒，當患者最後的心願「只求從痛苦解脫」，家屬雖然不捨，但「流淚放手是最後的愛」。

貼文也讓一些過來人難過表示，「我只記得在家人最後一刻簽下放棄急救書時內心是多痛，記得家人簽完馬上去樓梯邊上痛哭...內心真的好痛，但是唯有這樣對他們才是解脫」、「這個月也面臨最愛的阿嬤車禍要救跟不救的抉擇，身為家屬的我們總深信會有奇蹟，最後不得不放手真的痛徹心扉」、「心有所感，上月父親才因病離世，放手說得容易，但卻是最痛的決定」。

余天昨在醫院外受訪時哭著表示，「她（余苑綺）一直用比的叫我讓她走了，我怎麼捨得！我怎麼可能讓她走，我說不可以！怎麼可以這麼殘忍。」而李亞萍受訪時則是哭個不停，甚至一度說不出話來，只表示「我不知道該怎麼辦」。

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