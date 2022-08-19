　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑　將選出30名美食明星

▲▼ 嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

太子商圈範圍以嘉義縣政府縣治特區為核心，涵蓋範圍橫跨太保市及朴子市，商圈周圍許多特色景點林立，包括國際景點故宮南院、蒜頭糖廠、棒棒鯨奇樂園，都是親子熱門旅遊勝地。

▲▼ 嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁介紹，「太子商圈美食多，明星料理呷不完!」，太子商圈內飲食文化多元又豐富，蓬勃的飲食商業，多樣的特色美食，從精緻料理到傳統小吃、銅板美食應有盡有，一道道的精采好味交融而成，醞釀出專屬太子商圈的好味道。

▲▼ 嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

經濟部中小企業處本次為行銷推廣在地商圈發展，攜手嘉義縣政府，舉辦「呷太保」-太子商圈美食明星爭霸戰」活動， 來自太子商圈的店家們皆祭出各家代表性的美食應戰，各家大廚們也摩拳擦掌，為美食明星爭霸戰揭開序幕。

▲▼ 嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次競賽活動將太子美食分成「呷餐廳」、「呷銅板美食」、「呷涼ㄟ」、「呷甜甜」四大類，透過網路投票與現場來店民眾評分方式，選出太子的十大美食明星與最佳人氣獎，讓民眾透過本次票選活動，認識到更多的 太子商圈美食店家，進而促成商圈發展，讓遊客進入商圈除了遊逛鄰近景點以外，更能品嚐太子商圈道地的美食。

▲▼ 嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動有29家商圈店家，共計79樣美食參加競賽，活動初賽將進行至8月21日，初賽將選出30名太子商圈美食明星，民眾可以透過網路投票或現場評分，支持商圈在地美食，凡參與票選評分的民眾都有機會獲得呷太保-美食明星現金抵用卷，網路投票期間民眾只要至 Facebook「嘉義縣-呷太保」粉絲專頁即可投票( https://www.facebook.com/beautifulchiayi )， 翁章梁邀請鄉親來呷太保！投下您神聖的一票，你吃飯，我買單！太保美食任你吃！

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

國家卓越建設獎揭曉　台南獲34座獎項全國第一

台電台南區處攜手太陽光電公會　力拼太陽光電達標奪冠

一小時雙破毒品案　南警線上破案能量爆表

無聲語言傳遞友善平權　台東新培訓21位手語翻譯生力軍

曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

台東今增217確診案例　提醒民眾進出醫院需全程戴口罩

林依婷收到政黨推薦書　初次參選台南市議員懇請選民全力支持

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

國家卓越建設獎揭曉　台南獲34座獎項全國第一

台電台南區處攜手太陽光電公會　力拼太陽光電達標奪冠

一小時雙破毒品案　南警線上破案能量爆表

無聲語言傳遞友善平權　台東新培訓21位手語翻譯生力軍

曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

台東今增217確診案例　提醒民眾進出醫院需全程戴口罩

林依婷收到政黨推薦書　初次參選台南市議員懇請選民全力支持

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

慧洋上半年EPS9.30元創新高　因逾半數船舶為固定租約全年EPS上看15元

秋季最大TTE旅展！國旅一日遊299元起　天天抽免費台灣－香港機票

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

他「假裝是兒子」陪失智姨暖聊半年

台南市公布第6波酒駕累犯名單

南消打出第一劑骨針搶救

恆春中山老街違停嚴重　警1個半月開單63張

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

選前倒數百天他仍是台南人最看好的選擇

台大金山分院打造療癒花園　向日葵花海拍美照

里港警轉介車禍調解成功270件　獲頒獎表揚

安南警即時查獲鋼筋竊賊

林依婷收到政黨推薦書

計程車求助警開道及時送醫

蘇花改1／9開放重機通行　自動偵測加強取締違規

吃喝玩樂一把抓！「2022金山甘藷季」暑假好去處

因廬山溫泉區問題遭糾正！林明溱喊冤：依法辦理

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面