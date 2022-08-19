嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑　將選出30名美食明星

▲▼ 嘉義縣太子商圈美食明星爭霸戰開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



太子商圈範圍以嘉義縣政府縣治特區為核心，涵蓋範圍橫跨太保市及朴子市，商圈周圍許多特色景點林立，包括國際景點故宮南院、蒜頭糖廠、棒棒鯨奇樂園，都是親子熱門旅遊勝地。

縣長翁章梁介紹，「太子商圈美食多，明星料理呷不完!」，太子商圈內飲食文化多元又豐富，蓬勃的飲食商業，多樣的特色美食，從精緻料理到傳統小吃、銅板美食應有盡有，一道道的精采好味交融而成，醞釀出專屬太子商圈的好味道。

經濟部中小企業處本次為行銷推廣在地商圈發展，攜手嘉義縣政府，舉辦「呷太保」-太子商圈美食明星爭霸戰」活動， 來自太子商圈的店家們皆祭出各家代表性的美食應戰，各家大廚們也摩拳擦掌，為美食明星爭霸戰揭開序幕。

本次競賽活動將太子美食分成「呷餐廳」、「呷銅板美食」、「呷涼ㄟ」、「呷甜甜」四大類，透過網路投票與現場來店民眾評分方式，選出太子的十大美食明星與最佳人氣獎，讓民眾透過本次票選活動，認識到更多的 太子商圈美食店家，進而促成商圈發展，讓遊客進入商圈除了遊逛鄰近景點以外，更能品嚐太子商圈道地的美食。

活動有29家商圈店家，共計79樣美食參加競賽，活動初賽將進行至8月21日，初賽將選出30名太子商圈美食明星，民眾可以透過網路投票或現場評分，支持商圈在地美食，凡參與票選評分的民眾都有機會獲得呷太保-美食明星現金抵用卷，網路投票期間民眾只要至 Facebook「嘉義縣-呷太保」粉絲專頁即可投票( https://www.facebook.com/beautifulchiayi )， 翁章梁邀請鄉親來呷太保！投下您神聖的一票，你吃飯，我買單！太保美食任你吃！