高雄聯結車繩索突斷裂！200箱米酒噴飛滿地碎片　16萬飛了

記者許展溢／高雄報導

高雄岡山路、河堤路二段路口18日上午10時許發生事故，一名60歲尤姓男子開著營業貨運曳引車，車上載著滿滿的「米酒」，沒想到繩索突然斷裂，200箱酒瓶散落在地，損失16萬元，造成一車道封閉，所幸沒有用路回堵情況，駕駛酒測值為0.00 mg/L。

▲高雄曳引車滿載米酒繩索突斷裂碎滿地。（圖／岡山分局提供，下同）



據了解，尤男當日由屏東內埔工業區運載米酒至高雄市岡山區大德一路12號(台灣菸酒-岡山營業所)，不料行經岡山路段時發生貨品脫落事故。警方表示，對尤男以呼氣酒精濃度測試，測得肇事駕駛酒測值為0.00 mg/L，無酒精反應，岡山分局將依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款，所載貨物脫落、掉落，處汽車駕駛人新台幣3000~18000元製單舉發。

▲▼警方說明，本起事故並未有人員傷亡及其他事故發生。



警方說明，該事件損失約200箱，折合新台幣約16萬元，本起事故並未有人員傷亡及其他事故發生，只造成河堤路二段東往西車道封閉，河堤路二段西往東（岡山路、河堤路二段路口）封閉一個車道，岡山分局已派員在場實施交通管制、疏導，並未有用路回堵情形。

▲▼警方說明，駕駛酒測值為0.00 mg/L。