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社會 社會焦點 保障人權

王瞳抵板殯認屍「雙眼空洞無神」　林道遠夫婦也到場陪伴

記者陳雕文、林冠吟／新北報導

藝人艾成17日上午10時許驚傳在蘆洲捷運站共構大樓墜樓當場死亡意外！據了解，艾成疑似在共構大樓7樓廚房後陽台墜落，在3號出口處被人發現，當場死亡並未送醫。而王瞳接獲消息後也急著從宜蘭趕赴蘆洲分局製作筆錄，王瞳稍早也帶著她和艾成2人的愛犬Haru完成筆錄，並前往板橋殯儀館認屍，她在親友的攙扶陪伴下進入板殯，全程未發一語、眼神空洞，似乎還沒能從震驚中回過神來。

▲▼艾成墜樓亡，妻子王瞳抵達板橋殯儀館。（圖／記者陳雕文攝）

▲艾成墜樓亡，妻子王瞳抵達板橋殯儀館，被媒體拍到眼睛空洞無神。（圖／記者陳雕文攝）

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，也是87樂團的成員之一，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。警方獲報後也在第一時間將現場圍起，不過警方到場時，發現艾成已死亡，初步判斷並無他殺之嫌。

王瞳也在17日中午12時許，於藝人李明依和教友的陪伴下，抵達蘆洲分局製作筆錄，不過當她完成筆錄步出分局時，頭戴漁夫帽需要有人在一旁攙扶，而她更帶著和艾成的愛犬Haru一起製作筆錄，並移往板殯認屍，見艾成最後一面。而艾成也曾在受訪時透露，如果哪天真的意外離開，最放不下的就是Haru跟王瞳。

▲▼王瞳帶著Haru愛犬離開分局前往板殯。（圖／記者陳以昇攝）

▲王瞳帶著Haru愛犬離開分局前往板殯。（圖／記者陳以昇攝）

此外，王瞳的爸媽、妹妹、林道遠夫妻和艾成的經紀人，也都前往板橋殯儀館協助處理後事。

▲▼王瞳爸媽抵板殯。（圖／攝影中心攝）

▲▼王瞳爸媽(上)、妹妹(下)抵板殯。（圖／攝影中心攝）

▲▼王瞳妹妹抵板殯。（圖／攝影中心攝）

據王瞳所述，艾成16日晚間情緒就出現異常，甚至無法對話，不知道為何精神混亂，王瞳見狀也持續陪伴在一旁，但因17日一早必須前往宜蘭工作，2名教友接到通知後也主動到蘆洲陪伴艾成。

然而，2名教友到場後，艾成先是開了門，但卻一直躲在角落，教友不敢輕舉妄動，只好站在門口不斷用言語安撫。豈料，不到一分鐘的時間，艾成就突然失控往房間衝去，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，教友們當場嚇壞。

▲▼林道遠夫婦抵板殯。（圖／攝影中心攝）

▲林道遠夫婦抵板殯。（圖／攝影中心攝）

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