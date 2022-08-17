海巡海上截斷金三角供毒鏈　市價12億...破今年最大海洛因走私案

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，將「B字」8號拖船及6名馬籍嫌犯，押返台南海巡隊安平公務碼頭，在拖船後方甲板船艙內起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，全案「追本斷源」下已偵查完成並提起公訴。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署偵防分署台南查緝隊掌握跨海走私毒品來台情資，2022年4月23日由海巡署第六巡防區統合專案勤務，會同偵防分署北門查緝隊、艦隊分署第四(台南)海巡隊、北部機動海巡隊、南部分署第11岸巡隊及嘉義市警察局刑警大隊、台南市警察局刑警大隊、第五分局偵查隊等單位共組專案小組，在屏東西南方海域160浬處（東沙島南方約100浬）成功緝獲馬來西亞籍「B字」8號拖船走私第一級毒品海洛因毛重122公斤（雙獅牌321塊）及第三級毒品愷他命毛重300公斤（茶葉袋裝292包），毒品總毛重422公斤，總市價高達新台幣12億元。

專案小組歷經1年多的監偵及研析比對，掌握國際毒梟犯罪模式及行駛航線後，即派遣海巡艦艇至可疑海域部署巡查，將「B」字8號拖船及6名馬籍嫌犯押返台南海巡隊安平公務碼頭，於該拖船後方甲板船艙內起出第一級毒品海洛因及第三級毒品愷他命，成功攔截該批毒品流入市面，6名馬籍嫌犯均裁定羈押中。

這次查獲海洛因毒品數量為今年最大宗，毒品來源為東南亞金三角地區，成功緝獲跨國販毒集團，阻斷金三角供毒管道，充分展現海巡署防疫期間查緝不鬆懈及海上阻絕毒品之決心，有效防止毒品流入市面。海巡署將秉持「追本斷源」之精神，截毒於源頭，使民眾遠離毒品危害，維護社會治安。偵防分署呼籲民眾若發現不法，可利用海巡署「118」免付費報案電話提供線索，藉由全民力量共同杜絕不法，創造祥和安全的社會環境。