嘉義市4大振興方案　輕稅減租、消費觀光及藝文振興八千萬助民

▲▼ 嘉義市推出4大振興方案拚經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠疫情持續，嘉義市在努力防疫之外，更重要的還是要「安民心」，也就是「拚經濟、顧民生、搶商機」，因此，嘉義市長黃敏惠在17日市務會議上宣布推出四大振興方案，投入近八千萬，包括輕稅減租、消費振興、觀光振興、藝文振興等措施，嘉義市力推振興讓市民安心，也拚經濟、搶商機。

黃敏惠表示，疫情嚴峻，對於以服務業為主的嘉義市衝擊相當的大，除了再次勉勵市府團隊，防疫不能鬆懈外，振興經濟更是刻不容緩，也感謝議會在預算審查上給予支持，一起為嘉義市奮鬥。面對疫情的挑戰，越是艱困，我們就要越努力，與市民一起努力防疫、也努力拚經濟，成就更好的嘉義市。

輕稅減租方面，除了查定課徵娛樂稅減徵30%、房屋稅及使用牌照稅協助減免外，也持續受理各稅包含有房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅、印花稅等受疫情影響經濟困難，無法一次繳納者為協助紓解現金調度壓力，申請延分期繳納。另外，還有公有零售市場攤位減收30%、市場用地減收30%、委託經營管理市場租金減收20%、市有地承租使用戶租金減收30%及果菜市場場地使用費減20%，減租4個月等租金減租措施。此外，促參案民間機構還可申請土地地租及權利金分期、緩收或減免，或延長興建或營運期間。

在消費振興方面，延續去年的好康，繼續推出「滿千送百」活動，只要是嘉義市民持今年9月1日起在嘉市店家消費發票即可參加滿千送百活動，滿1000元即可兌換100元，每人至多以5000元兌換500元。9月15日起在市政府大廳開放市民兌換，總金額2500萬元，兌完為止。另外，嘉義市購物節加碼延長到10月10日，除了原先的抽輕豪宅大獎以外，大獎再添一部百萬休旅車。

在觀光振興方面，加碼推動觀光振興4000萬元國旅補助，預估可補助6萬人次至嘉義旅遊，帶來近1.5億元觀光產值。近3年旅遊補助累計達1億500萬元，希望再次創造旅遊熱潮，讓全國旅遊市場聚焦嘉義市。

在藝文振興方面，為了協助嘉義市立案演藝團隊在疫情期間維持藝文

能量不中斷，共推出三個計畫共700萬，「全嘉在藝起plus計畫」依演出內容每團補助3-6萬元不等，共有12團隊獲得補助，合計50萬元補助款，持續至9月30日止；「全嘉在藝起2.0計畫」編列300萬元經費，預計補助20團，走入學校、社區、公園等戶外空間，辦理演出及工作坊等，接續擴大藝文展演能量；「工藝再加計畫」編列經費350萬元，預定媒合嘉義市5組特色工藝師與設計師攜手合作，透過設計導入，注入工藝設計創新能量，展現嘉義市工藝展品文化內涵，開拓多元文化創意發展。

暑假至今，嘉義市規劃了一系列的活動，包括科學168、街舞大賽、夏至藝術節、「開嘉」實戰市集、嘉義市購物節等，一波接一波，本週六(20日)將登場的「光織影舞」光影藝術展，將帶動觀光消費熱潮。