卡娜赫拉期間限定店台中登場！巨型氣球、扭蛋機3大打卡點搶先看

▲《卡娜赫拉的小動物幸福和菓堂》期間限定店將於8/26在台中Park2草悟廣場登場。（示意圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

「卡娜赫拉的小動物」時隔2年再次登陸台中！《卡娜赫拉的小動物幸福和菓堂》期間限定店將於8/26～10/16在台中Park2草悟廣場登場，3大打卡亮點包括巨型粉紅兔兔大氣球、巨型扭蛋機，還有P助與粉紅兔兔的幸福和菓堂開張，此外還有超過30款全新周邊，讓粉絲搶先收藏。

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▲在遠處就能看到「巨型粉紅兔兔大氣球」坐鎮。（示意圖／主辦提供）

此次期間限定店打造3大打卡亮點，包括在遠處就能看到「巨型粉紅兔兔大氣球」坐鎮；接著還有「繽紛巨型扭蛋機」，粉紅兔兔糖果罐裡為粉絲精挑細選各式周邊；另有參照日本和菓子商店打造的「幸福和菓堂」，可以跟P助與粉紅兔兔一起拍照，享用和菓子、抹茶等午後小點場景，一旁還有小動物們的糰子與抹茶的造型立牌。

▲參照日本和菓子商店打造的「幸福和菓堂」。（示意圖／主辦提供）



限定店也推出超過30款全新周邊，讓粉絲在家也能置身P助與粉紅兔兔的幸福和菓堂，包括「卡娜赫拉的小動物和菓子門簾」有市松款、夏日應景冰菓款、熱鬧茶會款，妝點家中的門。還有浴巾、方巾、馬克杯等，等待粉絲收藏。期間在限定店消費滿499元，還能獲得P助與粉紅兔兔「造型三角書籤」，限量3千份，送完為止。

▲▼限定店也推出超過30款全新周邊。（圖／主辦提供）

另外，近來還有「蠟筆小新30週年期間限定店－甜點世界大冒險」位於台中驛鐵道文化園區，現場不僅有百樣周邊可以買個過癮，園區內還打造7座蠟筆小新大型場景，超可愛的7米高巧克比精神堡壘以及各式造景一次拍到爽，還特別結合鐵道及火車元素，即日起至9/25免費開放入場。

▲「蠟筆小新30週年期間限定店-甜點世界大冒險」位於台中驛鐵道文化園區。（圖／有你共創提供）