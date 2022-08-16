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中國若封鎖台灣「將嚴重衝擊全球商業」！　華爾街日報揭關鍵原因

▲▼共軍,共機,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲中國近日在台灣周遭進行大規模軍演。（圖／路透社）

中央社

華爾街日報報導，台灣是全球最大晶片製造商台積電所在地，而且毗鄰世界最繁忙的航道之一，中國若封鎖台灣，將對全球商業活動造成重大衝擊。

華爾街日報指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月訪台，展現對台灣政府的支持，北京當局譴責此行，並在台灣周圍舉行軍演，以軍機、船艦及飛彈展現中國封鎖台灣的能力。

此外，幾位美國參眾議員昨天搭機抵達台灣，今天與總統蔡英文會面，可能會重燃緊張情勢。中國駐華府大使館發言人回應說：「中國將針對美方的挑釁採取堅決反制措施。」

對此，華爾街日報列出一些問題及答案，說明兩岸緊張情勢，以及如果中國試圖封鎖台灣，可能會對全球商業帶來什麼嚴重後果。

● 中國封鎖台灣將如何影響全球商業？

中國封鎖台灣將重創全球供應鏈，並且導致亞洲貨運價格上漲，甚至波及其他地區，原因是人口約2300萬的台灣，在全球商業上扮演的角色極其重要。

台灣供應的微晶片約占全球總量70%，在智慧型手機、電腦及汽車等商品生產鏈方面扮演要角，而且還毗鄰多條太平洋航道，這些航道為東亞價值數以兆計美元貿易進出的必經路線。

凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家李澤（Gareth Leather）本週寫道：「台灣的國內生產毛額（GDP）占全球總量僅1%，但台灣對世界經濟的重要性遠大於此。」

他指出，少了台灣的出口將導致汽車及電子產品晶片短缺，並且推升通膨壓力。

● 台灣對晶片產業有多重要？

非常重要，因為台灣是全球最大晶圓代工廠商台積電所在地，台積電為蘋果公司（Apple Inc）及高通（Qualcomm）等公司生產半導體。

研調機構顧能公司（Gartner Inc.）指出，去年全球半導體製造市場價值達1000億美元，台積電占其中一半以上。

根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）及美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）2021年報告，台灣的晶片供應中斷一年，可能會使全球電子產品公司蒙受約4900億美元損失。

上述報告提及，如果台灣的晶片產出永久性中斷，至少要花3年時間及耗費3500億美元，才能在其他地區建立生產能力以作彌補。

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

●全球哪些其他地方可取得晶片？

全球面臨晶片荒及疫情期間供應鏈中斷，凸顯出台灣在晶片產業的主導地位，西方強權已持續試圖減少對台灣半導體的依賴。

美國及歐洲聯盟都已承諾投資數百億美元，以圖最終能增加國內的晶片生產，並且強化與亞洲競爭的能力。

美國總統拜登上週簽署「晶片法案」，台積電是這項法案所提供資金的受益者。台積電目前正在美國亞利桑那州興建耗資120億美元的晶片廠，並且也投入70億美元在日本建廠。

●台灣遭到封鎖會影響哪些其他重大產業？

丹麥海運業巨擘馬士基集團（A.P. Moeller-Maersk A/S）執行長史庫（Soren Skou）表示，台灣海峽是世界最繁忙水道之一，關閉這條海峽將嚴重衝擊航運量。

分析師指出，由於更長的運輸時間，航運公司可能要耗費更多燃料，並且使用更多人員，可能將成本轉嫁給企業及消費者。

●中國封鎖台灣可能會是什麼情況？

封鎖是國際法中的戰爭行動之一，大至可能全面阻止人員及物資進出台灣的地步，小至試圖阻擋某種交通運輸或貨物進出。

中國軍隊可能動用空中和海上巡邏，埋設水雷或甚至摧毀機場和港口。即便只是宣布封鎖，也可能導致航空及海運公司出於謹慎而改道。

●是什麼嚇阻北京不敢嘗試封鎖台灣？

分析師指出，中國如果試圖封鎖台灣，除了要付出軍事及地緣政治成本之外，對於北京當局還有一大阻礙，那就是中國本身在貿易及就業上依賴台灣。

中國在先進運算及產業應用方面依賴台積電的晶片。蘋果手機最大組裝業者鴻海集團等台灣企業，則是中國本土民間部門就業機會的主要提供者。此外，台灣也是中國通往太平洋的戰略性航運門戶。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示：「如果真發生軍事衝突，那麼將使整個供應鏈中斷，即便中國自身雄心勃勃的戰略也將受到干擾。」

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