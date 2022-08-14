泰男混飲5種酒爛醉跌下床　隔天叫不醒還失禁！送醫腦出血險喪命

▲男子與友人餐敘暢飲後摔下床，竟腦出血差點送命。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

泰國籍移工「阿誠」日前與友人聚餐喝得爛醉，當天半夜從上舖床跌落在地，友人以為他酒醉不以為意，未料隔天卻叫不醒他、趕緊送醫，發現竟是硬腦膜上出血及急性硬腦膜下出血，若再晚點送醫，可能失去生命，所幸即時透過手術治療後，順利恢復健康，現已重返工作崗位。

衛福部南投醫院指出，26歲的阿誠當天混飲4至5種酒，直到爛醉無意識，還被朋友扛回宿舍並抱到上鋪床休息；從床上摔落時，朋友們發現他躺在地上呼呼大睡，以為只是酒醉，隔天早上發現他不但躺在地上叫不醒，還出現失禁、左側肢體抽搐症狀，送到南投醫院急診時昏迷指數6分，右側瞳孔放大，經檢查發現他顱骨骨折、右側硬腦膜上出血及急性硬腦膜下出血合併腦幹壓迫。

▲▼紅圈處為患者腦出血的電腦斷層影像照。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院神經外科醫師蔡佳勳指出，患者「阿誠」腦部血塊厚度將近4公分，明顯壓迫腦幹，造成意識昏迷，立即執行開顱手術，清除血塊、減輕顱內壓，術後2個禮拜就能出院，現已經恢復健康、可正常上班生活，也能彈奏最喜歡的吉他，不過也因為這場意外決定戒酒。

蔡佳勳提醒，當頭部受到衝擊，可能造成腦震盪、撕裂傷、骨折及出血等不同程度損傷型態，因出血會直接壓迫到腦組織、造成神經功能的損壞，症狀又快又猛，需立即開刀處理，若損傷太嚴重，可能造成長期昏迷，甚至死亡；若在酒醉時發生意外、意識不清，較不易判斷是酒醉抑或撞擊後導致，因此有外傷導致急性病徵出現應儘快就醫，接受專業醫師診療。