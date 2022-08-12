打造全台首座ESG永續宮廟！台北霞海城隍廟合作「好歸塑專車」啟動

▲打造全台首座ESG永續宮廟，台北霞海城隍廟成為「好歸塑專車」的第一站。（圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

台北霞海城隍期望成為全台第一座導入ESG理念的廟宇，今（12）日與FNG世代設計合作，成為全球首台移動式寶特瓶回收處理機「好歸塑專車」的第一站，而該專車也將於晚間前往「大稻埕碼頭貨櫃市集」，讓永續循環的觀念傳遞至更多地方。

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▲全球首台移動式寶特瓶回收處理機「好歸塑專車」。（圖／台北霞海城隍廟提供）

FNG世代設計持續推動友善回收計畫，以高於市場收購價，向拾荒者購買寶特瓶，並採用循環設計為核心精神，設計出許多永續發展為概念的商品，包含100%回收寶特瓶所製作的寶特袋、野餐墊等。

此次友善回收計畫4.0「好歸塑計畫」除了延續過去高價回收的精神，更將活動擴及一般民眾，其中「好歸塑專車」啟動，今日在台北霞海城隍廟、大稻埕碼頭舉行友善回收活動，讓民眾將寶特瓶進行回收。

▲打造全台首座ESG永續宮廟，台北霞海城隍廟成為「好歸塑專車」的第一站。（圖／台北霞海城隍廟提供）

這次回收的寶特瓶塑料，將製作成「好歸塑噹龜造型卡」電子行動票證，目前已進入預購階段，主題是將好歸塑噹龜與霞海城隍廟外觀結合，祈願除了可再利用的資源，每一位獲得卡片的人也能有個「好歸宿」，造型卡販售所得也將提撥部分金額，與台北霞海城隍廟一同捐贈偏鄉、關懷弱勢。

若想關注「好歸塑專車」的動態，也可到臉書粉專「Fng 世代設計｜為了下一代而設計」查詢，而環島巡迴展示期間，凡參與回收計畫，就有機會獲得由寶特瓶回收再製的循環設計商品。