上半天飆高溫熱爆、午後雷雨彈開轟　3地區出門要帶雨具

記者李姿慧／台北報導

輕度颱風「米雷」今生成，路徑往日本本州前進，對台灣沒有影響。氣象局表示，今(8/12)到週末天氣型態類似，上午高溫炎熱，中午後要留意午後雷陣雨，各地山區、中南部平地、桃園以北平地等區域，中午到下午傍晚外出都要攜帶雨具備用。

▲今中午過後部分縣市將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局今表示，日本南方熱帶低氣壓今天凌晨2點升格8號米雷輕度颱風，未來朝北移動，往日本本州方向前進，離台灣越來越遠，對台灣天氣完全沒有影響。

不過即便米雷颱風對台沒有影響，但台灣為太平洋高壓西側，受高壓影響，今天到週末天氣要留意上午高溫炎熱、午後雷陣雨。

氣象局表示，今起到週末天氣型態類似，上午晴朗，中午前後溫度偏高，各地中午溫度可到32到35度，花東縱谷、大台北盆地、宜蘭河谷地區則會出現35度以上高溫；中午過後容易出現午後雷陣雨，各地山區、中南部平地、桃園以北平地，中午到下午傍晚外出都要攜帶雨具備用；晚上雨勢則將趨緩，清晨西半部沿海會有零星降雨。

週日(8/14)下半天之後，受東南風影響，東南部、恆春半島地區週日下半天降雨機率則會提高。

氣象局也提醒，今起到週末潮位比較高，有些地方逢天文大潮，桃園以北和嘉義以南沿海，未來2到3天低漥地區要留意海水倒灌和局部淹水，海邊活動也要多加注意。