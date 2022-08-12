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社會 社會焦點 保障人權

踹計程車後照鏡甩Gogoro名片嗆：警察我很熟　區經理要被嚴懲了

記者黃翊婷／綜合報導

台北市凌姓男子在臉書PO文表示，以開計程車為業的父親遭Gogoro加盟服務中心唐姓區經理誤會故意繞路，對方不僅踹斷車子兩側後照鏡，還甩下名片嗆聲「車子要修有事找他，反正內湖區警察他都很熟」。消息傳開後掀起網友熱議，唐男及協助動手的友人雙雙出面道歉，就連Gogoro也透過臉書發表聲明回應，會請加盟主依其員工管理辦法儘速執行懲處。

運將跟車送食物被控繞路。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲唐男等人曾在網路PO文說要送「後照鏡」給計程車司機。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

凌男提到，唐男日前在內湖好市多購物，請父親駕駛計程車把購買的食物載到店裡，但父親不會使用導航，中途跟丟車而迷路，10多分鐘的車程繞了30分以上，好不容易抵達目的地，卻被對方認為是故意繞路、意圖侵占食物，甚至叫來友人助陣，一群人圍上去踹掉車子兩側的後照鏡，並丟下Gogoro的名片嗆聲，「車子要修有事找他，反正內湖區警察他都很熟」。

凌男說，父親因為這件事情進了警局，原本他想代替父親親自前往道歉，同時賠償損壞的食物費用，沒想到唐男等人竟然在網路上PO文炫耀「送後照鏡」，這才知道他們在動手之前，居然還先問過朋友汽車擋風玻璃和後照鏡的價錢，再決定要打壞較便宜的後照鏡，讓他十分氣憤，最終決定報警提告，目前暫時不打算和解。

運將跟車送食物被控繞路。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲Gogoro發表聲明，表明會請加盟主嚴懲唐男。（圖／翻攝自Facebook／Gogoro）

事情鬧大之後，唐男和黃姓友人皆透過臉書PO文道歉，但還是有不少網友不買帳，甚至跑到Gogoro的社群平台帳號留言，希望公司表態要如何解決這件事。Gogoro則在昨日（11日）發表聲明回應，針對唐姓區經理與計程車司機發生消費糾紛，並衍生不當暴力行為，Gogoro與加盟主在此向受害者及其家屬致上最誠摯的歉意，絕不姑息加盟主員工的錯誤行為，10日已責成加盟主要求唐男主動聯絡受害者且親自致歉，11日品牌業務主管與加盟主也已登門向受害者與其家屬致意與致歉。

Gogoro表示，針對加盟主員工管理的疏失，除了要求唐男誠意道歉並全力彌補之外，也已敦請加盟主依其員工管理辦法儘速執行懲處，「我們會同步加強加盟通路與相應從業人員的教育及管理，未來品牌將持續約束規範，杜絕任何類似事件再次發生的可能性。」

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