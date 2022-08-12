　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨詐騙新招！「騙一個人太慢，現在騙一群」　她揪4大疑點救命

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

柬埔寨淘金詐騙猖狂，近來引起各界重視，一名馬來西亞的女網友分享，詐騙集團疑似未因此收斂，反而換了方式繼續引人上鉤，甚至目標從一個人變成一群人，該文章也在昨晚經全球反詐騙組織分享於粉絲專頁。

該名女網友昨（11）日發文指出，他的男友是職業舞者，近日收到類似到國外工作表演的邀請，賺美金費用全包，但四項疑點讓她決定不讓男友過去，「可能以前一個人一個人騙太慢了，現在是騙一群人過去吧」。

原PO表示，男友收到自稱柬埔寨某公司的訊息，說要舉辦年度晚宴，想邀請歌手和舞者表演，酬勞是1萬美元，另提供住宿和機票，雖然舞者跨國出演是很常見的，但對方說是柬埔寨公司，聯絡的號碼卻是馬來西亞號碼，讓她開始起疑。

第二，原PO質疑對方既然都要跨國找了，「為何不找有名的舞團或歌手？」如果只是要普通的駐唱，難道當地沒有嗎？第三，對方提供的公司簡介都在Google上找得到，沒有更多相關資料，第四，「柬埔寨當地沒有舞者和歌手？我們過去的歌手唱什麼歌給你們的人聽？中文？」

原PO和男友詢問友人意見後決定做罷，事後另一個舞團也收到自稱柬埔寨地產公司的表演邀請，「而且他們都很急著要的，只給你兩個星期的時間準備，可能是不給你那麼多時間去考慮吧」。

不過原PO也說，他不確定這個公司是不是真的要辦年度晚宴，為了避免誤會對方，他就不提供該公司的資料和電話，「可是在這個風口上，真的沒有必要為了那個一萬美元去賭他是不是真的」，「如果真的是詐騙，那真的很厲害，就是抓著人性的弱點，把你捧到很高，然後用高薪酬去『聘請你』、『欣賞你的作品，邀請你去，關注你們一段時間，付費過來表演』可能你就中圈套了」。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
台積電「最後入場價」曝光！　前華爾街操盤手：別再等了
手機成癮少女被老爸帶去搬磚　影片「1亮點」卻讓網友歪樓
「飛天磚頭」殺死花店女！奪命27秒全都錄　驚見2詭異巧合
柬埔寨詐騙新招！「騙一個人太慢，現在騙一群」　她揪4大疑點救
米雷颱風凌晨生成！最新路徑曝　午後雷雨游擊「年度大潮防淹水」
愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金融時報：台灣處境艱難　蔡總統是最安全選項

投資人憂升息　美股小漲27點

柬埔寨詐騙新招！「騙一個人太慢，現在騙一群」　她揪4大疑點救命

愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣　北京惱火

不是詐騙！全球最佛心老闆再漲最低工資　保證月薪20萬起跳

陸制裁動作頻繁　美媒分析：僅影響兩岸貿易0.04%

愛到卡慘死！15歲少女表愛意　竟抽出男友HIV血注入自己體內

血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！日本躲災難暴雨：要去秋葉原！

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

男騎士民權大橋離奇自摔亡　警追奪命原因！相驗結果曝

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

金融時報：台灣處境艱難　蔡總統是最安全選項

投資人憂升息　美股小漲27點

柬埔寨詐騙新招！「騙一個人太慢，現在騙一群」　她揪4大疑點救命

愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣　北京惱火

不是詐騙！全球最佛心老闆再漲最低工資　保證月薪20萬起跳

陸制裁動作頻繁　美媒分析：僅影響兩岸貿易0.04%

愛到卡慘死！15歲少女表愛意　竟抽出男友HIV血注入自己體內

血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！日本躲災難暴雨：要去秋葉原！

分手小嫻3個月　金剛赴陸拍戲「超慘近況曝光」！IG突發黑白文訴苦

媽媽哭、兒子要他別選了！　林智堅陷論文風波首談家人

優格、優酪乳「無加糖≠無糖」！營養師解密：買之前先看1標示

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

和碩改朝換代！總座廖賜政今卸任　2老將鄭光志、鄧國彥接班

「9億帶貨女王」Mavis直播收禮氣到摔地！結局逆轉爽收50萬名牌包

陽明H1每股賺33.25元、經濟部砸2億抗中國封鎖　財經HOT 5一次看

陽明延長5艘1.4萬箱貨櫃船租約2年　換取與造船廠協商時間、賺得租船價差

江坤宇、林靖凱預約經典賽連線　陳鏞基認證最強二游

人生倒吃甘蔗！「五生肖」早年多磨難、苦過餘生更有福

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

國際熱門新聞

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

少女表愛意　抽男友HIV血注入自己

柬埔寨詐騙爆新招　「騙一個太慢，現在騙一群」

愛沙尼亞退出！中國中東歐合作剩14+1

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！最新行蹤曝光

全球最佛老闆再漲工資　保證20萬薪

差46歲！少女嫁地主伯　2個月後離了

法國海軍參謀長罕見表態：團結作戰即能戰勝中國

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣

人妻上網徵小三「包吃包住」付薪水！

CNBC分析：中國制裁僅影響兩岸貿易0.04%

客機低飛降落小島「快貼地」　遊客嚇軟腳

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

黃義達43歲近況曝　粉絲激動：等到都當媽了

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

他曬表舅婚紗照！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面