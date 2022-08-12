柬埔寨詐騙新招！「騙一個人太慢，現在騙一群」　她揪4大疑點救命

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

柬埔寨淘金詐騙猖狂，近來引起各界重視，一名馬來西亞的女網友分享，詐騙集團疑似未因此收斂，反而換了方式繼續引人上鉤，甚至目標從一個人變成一群人，該文章也在昨晚經全球反詐騙組織分享於粉絲專頁。

該名女網友昨（11）日發文指出，他的男友是職業舞者，近日收到類似到國外工作表演的邀請，賺美金費用全包，但四項疑點讓她決定不讓男友過去，「可能以前一個人一個人騙太慢了，現在是騙一群人過去吧」。

原PO表示，男友收到自稱柬埔寨某公司的訊息，說要舉辦年度晚宴，想邀請歌手和舞者表演，酬勞是1萬美元，另提供住宿和機票，雖然舞者跨國出演是很常見的，但對方說是柬埔寨公司，聯絡的號碼卻是馬來西亞號碼，讓她開始起疑。

第二，原PO質疑對方既然都要跨國找了，「為何不找有名的舞團或歌手？」如果只是要普通的駐唱，難道當地沒有嗎？第三，對方提供的公司簡介都在Google上找得到，沒有更多相關資料，第四，「柬埔寨當地沒有舞者和歌手？我們過去的歌手唱什麼歌給你們的人聽？中文？」

原PO和男友詢問友人意見後決定做罷，事後另一個舞團也收到自稱柬埔寨地產公司的表演邀請，「而且他們都很急著要的，只給你兩個星期的時間準備，可能是不給你那麼多時間去考慮吧」。

不過原PO也說，他不確定這個公司是不是真的要辦年度晚宴，為了避免誤會對方，他就不提供該公司的資料和電話，「可是在這個風口上，真的沒有必要為了那個一萬美元去賭他是不是真的」，「如果真的是詐騙，那真的很厲害，就是抓著人性的弱點，把你捧到很高，然後用高薪酬去『聘請你』、『欣賞你的作品，邀請你去，關注你們一段時間，付費過來表演』可能你就中圈套了」。