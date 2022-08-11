美式披薩「達美樂」進軍義大利挑戰　7年後倒光

▲達美樂披薩無法在義大利維生。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國品牌達美樂（Domino's Pizza）頗受消費者喜愛，光在台灣就有156家分店，該公司2015年進軍到披薩發源地義大利，沒想到當地30多間分店在今年全部倒光。

雖然達美樂在義大利的官網仍在運行，但許多分店都發布收店消息，達美樂最新的國際版圖中，顯示遍及90個國家地區，但其中已不包含義大利。

根據《彭博社》報導，法庭資料指出，達美樂在義大利的經營特許權在今年稍早因為資金用盡、拖欠債務，於是尋求破產債權人保護，該公司截至2020年底積欠高達1060萬歐元債務（約3.3億台幣）。

達美樂2015年和義大利公司ePizza達成協議後，在米蘭開設第一間分店，因為當地還沒有像達美樂披薩送到府的模式，相當看好其前景，目標設定10年內在義大利擁有850家分店，達到披薩市占率2%。

但許多店家後續因受新冠疫情影響，陸續提供外送服務，讓達美樂失去優勢，最終義大利34家分店都在今年拉下鐵門。

義大利保護「正宗那不勒斯披薩」協會總幹事歐利奇諾 （Stefano Auricchio）指出，那不勒斯披薩提倡「品質、幸福、家庭」的概念，導致大型連鎖店和標準化產品逐漸失寵，「現在有一種趨勢是認可廚師的工作和產品的質量」。