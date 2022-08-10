男騎機車「未兩段式」直接左轉！無視警鳴笛攔查　收到罰單傻眼了

▲陳男違規無視警方攔查，遭罰1萬元、吊銷駕照半年，興訟請求撤銷處分遭法官駁回。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子騎乘機車行經屏東市民生路與瑞光路，未依兩段式指示直接左轉，被執勤員警看到鳴笛、揮動紅旗示意他停車，他直接離開，警方以拒絕稽查開單告發，處罰1萬元，吊銷駕照半年，他以服藥、耳鳴等未看到警方攔他動作，聲請法官撤銷處分，法官勘驗跡證駁回。

陳男於2022年1月11日17時44分許，騎機車行經於屏東市民生東路、瑞光路時，未依兩段式指示行駛，綠燈直接左轉，被執勤員警看到鳴笛、揮動紅色旗幟示意他停車受攔，他未停車直接離開，警方依規定開單告發，罰款1萬元，吊照半年。他不服，因此提出訴訟。

陳男說，誤認警察行為是指揮疏導手勢，他沒有非拒絕停車受檢；加上有使用精神科藥物，會導致耳鳴，未聽見警笛或警鳴器聲音，且騎機車經過該員警時間僅2秒，天色又昏暗，就直接騎車離開，並非惡意拒絕稽查，請求撤銷處分。

法官勘驗光碟等跡證，發現陳男未依規定兩段式左轉，左轉屏東市民生東路後原告車輛位列第一（前無任何人、車、物阻礙其視線），員警站在原告前方路口處鳴笛跟原告揮舞紅棒指示陳男停車，依常情陳男不可能未見到警員。而陳男雖提出伊有耳鳴症狀之診斷證明書，治療期間有服藥者，應可減少耳鳴情形，駁回訴訟。