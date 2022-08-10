綠委訪日盼促「台灣旅行法」　安倍路線會繼續

▲民進黨立委組團訪問日本。（圖／郭國文國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委郭國文率團訪日，行程今天進入尾聲。郭國文表示，此行見了接近70位政治人物與學者，多數議員都透露訪台意願，並願意研究台灣加入CPTPP以及「台灣旅行法」草案，期盼該法能為與台灣交流制定法律依據。

立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文與同黨立委何志偉、林靜儀、張廖萬堅、林處茵等人日前訪問日本，今天舉行成果發表會，向外界說明這次訪日的成果。

郭國文表示，他贈送「台灣旅行法」草案給諸多國會議員，該草案是一個象徵，希望日方能為與台灣交流制定法律依據，亞東國會議員友好協會所草擬的版本，精神上是仿照美國版的《台灣旅行法》，該條約已演變成亞太地區的和平與安全定錨，並宣告亞洲太平地區的和平與穩定是符合日本政治、安全的利益。

郭國文指出，日台關係在1972年「日中聯合聲明」發表後，就沒有正式外交關係，但因歷史及地緣因素，在經貿、文化等各層面仍相當緊密，近年來，因為亞太地區國際情勢的變化，台海局勢對日本的安保以及國際社會的安定至關重要，因此，日台作為亞太民主價值同盟，雙方政府需進一步交流，以維持亞太地區的和平與繁榮。

林楚茵補充，日本「安倍路線」不會改變，尤其在中國完全不掩飾將霸權擴張至亞洲，甚至全球的企圖時，台灣與共同堅持自由民主價值的日本都無法接受，也更要站在同一陣線，來維護亞太地區的穩定。