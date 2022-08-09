立陶宛外長：全球情勢危險　台灣不能成烏克蘭第二





▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯發聲挺台灣。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國藉故對台軍演。立陶宛外長藍斯柏吉斯說，全球情勢危險，較小型民主政體絕不可被犧牲以綏靖專制威權，台灣不可成為第二個烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日在例行錄影談話中提到，近期資訊空間和社群媒體充滿關於世界各地衝突情勢和安全威脅的消息，首先是巴爾幹，接著是台灣，現在可能輪到高加索地區。

澤倫斯基強調，相關事件或許互有差異，但都源於同一個因素：全球安全架構失靈。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天刊登藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）專文。

他寫道，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台不應是特例，不過是再次確認民選議員有權公開表達對民主的支持，「我希望有更多自由與民主鬥士很快就會追隨她的腳步」到台灣。

裴洛西8月2日至3日訪台。藍斯柏吉斯2日推文表示，裴洛西把通往台灣的大門敞開許多，他相信其他捍衛自由與民主的人士很快就會走過這道大門。至少在裴洛西3日展開正式訪問行程前，立陶宛是唯一有部長級以上官員對她訪台明確表達歡迎的歐洲國家。

中國以在台灣周邊舉行含實彈射擊的大規模軍演回應裴洛西訪台。藍斯柏吉斯專文指出，對明目張膽的威嚇視而不見、放任台灣的活躍自由社會與進步民主遭扼殺，這確實是存在於國際社會的誘惑。對某些人而言，為了綏靖中國、避免大規模衝突爆發，犧牲台灣不足惜。

藍斯柏吉斯提醒，這樣的邏輯有漏洞。

他舉俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭為例，部分人士主張，烏克蘭爭取加入歐盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）的正當企圖可以被犧牲，好讓俄羅斯開心，儘管俄羅斯2014年已侵略了烏克蘭。

然而，事實證明，這樣的立場不但無助確保和平，反而鼓勵專制的俄羅斯在今年發動第二次世界大戰以來歐洲地區最大規模戰爭，且其盡頭似乎遙遙無期。

藍斯柏吉斯強調，綏靖無法帶來和平，倒是讓暴君有理由認為自由世界軟弱、優柔寡斷，因此可發動新的、規模一次比一次大的戰爭。

藍斯柏吉斯指出，1938年犧牲捷克斯洛伐克、以利綏靖納粹德國的慕尼黑協定，以及2008年俄羅斯侵略喬治亞、2014年俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）等事件本應給世人教訓，卻失敗了。

他寫道，令人不寒而慄的新世界秩序似乎正在浮現：較小的國家，無論人口是否達數百萬或數千萬，都可以被犧牲，以滿足威權主義者對於偉大與征服、主宰的想望。

「避免更多戰爭的唯一方式就是寸土不讓」，藍斯柏吉斯強調，無論這個「寸土」是字面上的、或是比喻說法，任何割讓必然導致戰爭。

藍斯柏吉斯提醒，隨著地緣政治緊張和衝突熱點越來越多，維持戰略專注力益發顯得困難。面對全球安全架構遭動搖，各界必須有勇氣和能力捍衛它，且要有長期抗戰的準備。

另一方面，自從立陶宛去年夏天率歐盟各國之先、允許台灣設立以「台灣」為名的代表處後，中國就對立陶宛發動貿易戰。藍斯柏吉斯指出，這是對歐盟和西方的試煉。

他問，若和平可以拿來討價還價，議價和權衡取捨的過程何時才會終止？

藍斯柏吉斯呼籲，全球秩序不應允許烏克蘭、台灣、立陶宛等較小型民主政體被犧牲。現在就該大聲傳達明確訊息：自由世界不可以、也不會讓台灣成為第二個烏克蘭。



