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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

線上演講內容挨轟　國史館：歡迎各界指教，但不歡迎亂扣帽子

▲▼國史館貼文「中華民國已由北京政府繼承」　網震驚瘋傳。（圖／翻攝自Google Maps）

▲國史館貼文爭議，引起網友討論。（圖／翻攝自Google Maps）

記者皮心瑀／台北報導

國史館臉書7日上午轉貼學者說法「中華民國已經由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道？」引發外界一片譁然，今稍早發出聲明強調，國史館並非「一言堂」，針對中華民國定位有許多討論，「歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。」

國史館提出四點說明，首先，館方每週四都有不同領域的學者前來演講，學者有各自的觀點，這些學者演講的內容，並不代表國史館的立場、觀點，當然更非國史館的「主張」。

第二，國史館指出，許慶雄教授演講當天，本館陳儀深館長就在現場，演講最後陳館長也起身表達不同意見，如有觀看全程影音者，自然明瞭當天純屬一場學術討論，此有演講全程影音紀錄可憑。

第三，國史館表示，本館臉書小編於第一版貼文，引述演講內容，卻未加引號，容有疏失，但已立即改正，以後也會檢討改進。然卻有媒體與部份政黨人士誇大嫁接指為「國史館稱…」「國史館主張…」，藉此無限上綱，實令人遺憾。

最後，聲明中提到，國史館的英文名字是 Academia Historica，有相當程度的學術性，不是「一言堂」，台灣已不是威權體制國家。歷史的多元性、可辯論性，是民主國家的重要價值。國史館歷年來舉辦多場學術研討會，並集結出版成論文集，其中不乏對中華民國定位的討論，歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。

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