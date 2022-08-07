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懷疑朋友偷吃臭豆腐！他暴怒拔刀施展「蟲之呼吸」嚇壞路人

▲林男僅因懷疑臭豆腐遭人偷吃居然當街揮舞武士刀遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男當街拔刀「施展蟲之呼吸」，附近民眾嚇壞報警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柯振中／綜合報導

24歲的林姓男子日前參加動漫展，期間購買了「鬼滅之刃」的周邊商品，是動漫當中「蟲柱」蝴蝶忍的木製日輪刀，沒想到因為懷疑臭豆腐被偷吃，氣得在西門町街頭揮刀，最後臭豆腐沒吃到，蟲柱的日輪刀也被沒收，得不償失。

警方調查，林男日前參加動漫展，花了150元購買《鬼滅之刃》中「蟲柱」蝴蝶忍所使用的日輪刀紀念品，林男當晚攜帶紀念刀，前往西門町逛街、買臭豆腐。

林男在西門町巧遇了李姓友人，2人就邊吃邊聊，後來林男因為有事，將臭豆腐先暫時放著，委託李姓友人幫忙看管，回來後驚覺「臭豆腐有少」，氣得質問對方，聽到李姓友人不斷否認，進而拔出木刀來揮舞，要李姓友人給個交代。

▲林男僅因懷疑臭豆腐遭人偷吃居然當街揮舞武士刀遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男懷疑臭豆腐被朋友偷吃，拔刀施展「蟲之呼吸」，嚇壞附近民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

林男的友人嚇壞附近逛街的民眾、攤商，也因此有人報警處理。警方獲報前往現場，立刻要求林男放下武器，並將人帶回派出所。

雖然林男認為李姓友人偷吃臭豆腐，但他不願提告，現場也沒有被監視器畫面拍下，事件於是作罷。不過，林男一時衝動，拿出木刀揮舞，雖然沒有觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，但木刀還是被警方查扣，也因為違反社會秩序維護法，被移送裁罰，得不償失。

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