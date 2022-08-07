記者趙禕/上海報導

曾經培育出易居中國、來伊份、耶里夏麗、盛劍環境等大陸知名企業的上海交通大學安泰經濟與管理學院贏利模式大賽，今年將首次跨出校友圈，舉辦「融匯兩岸」贏利模式大賽；希望吸納海峽兩岸所有企業家參與，為海峽兩岸搭建一個對接優質項目和優質資本，助力企業快速成長的平台。

▲▼首屆上海交大安泰「融匯兩岸」贏利模式大賽啟動。（圖／翻攝自網上啟動儀式）

首屆「融匯兩岸」贏利模式大賽將為參賽項目提供四維支持，包括產業落地、政策指導、賽事輔導課程、融資平台對接，以及EMBA教育支持。此外，交大系的創投圈、IPO的軍團也會助力參賽項目，協助項目更好地梳理商業模式，獲取融資。

從2002年開始，上海交通大學安泰經濟與管理學院連續舉辦了32屆「公司贏利模式大賽」，又陸續加入「海峽兩岸贏利模式精英邀請賽」和「思源匯校友贏利模式大賽」，這次再擴大規模舉辦「融匯兩岸贏利模式大賽」，希望助力兩岸優秀企業家互學互建，促進兩岸優質項目、優質資本對接為目的，以專業、系統的輔導為支撐，深度連結長三角地區發展，通過具體商業計畫的落地實施，實現兩岸互學互建，融合發展，為兩岸參賽項目和長三角地區資源對接合作搭建平台；本次比賽面向所有兩岸企業家群體，不限於交大安泰EMBA企業家。

▲安泰經濟與管理學院院長陳方若介紹大賽發起初衷。(圖／翻攝自網上啟動儀式)

首屆「融匯兩岸贏利模式大賽」在上海市台辦指導和長寧區台辦的支持下，由上海交通大學安泰經濟與管理學院主辦；啟動儀式上除了有上海交通大學安泰經濟與管理學院院長陳方若、交大安泰EMBA課程教授費一文、交大安泰EMBA中心副主任孔維娜等分享比賽的發起意義、比賽的特色和方向及比賽的支援資源等話題之外；交大安泰EMBA2003級校友、1M建築裝飾沙龍學會顧問楊彬君，2011級校友、彬複資本創始合夥人、董事長范惠眾也就商學學習對企業發展的收穫、往期比賽的經驗分享等內容進行主題介紹，並提供有意參賽企業家們如何寫好創業計劃書的建議。

▲交大安泰EMBA課程教授費一文表示，兩岸將透過平台迎來更多如積體電路、疫苗研發、養老等領域等行業共同發展。(圖／翻攝自網上啟動儀式)

▼交大安泰EMBA中心副主任孔維娜講解賽制及參賽要求。(圖／翻攝自網上啟動儀式)