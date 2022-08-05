陸成功發射可重複使用試驗航天器　長二F第18次執行任務

▲酒泉衛星發射中心用長征二號F運載火箭將天宮二號空間實驗室發射升空。（資料圖／翻攝自《新華社》微信公眾號）

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《中新社》今（5日）最新消息指出，大陸在酒泉衛星發射中心，運用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重復使用的試驗航天器，這是長征二號F運載火箭第18次執行發射任務。

試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，其間，將按計劃開展可重復使用和在軌服務技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。

神舟系列飛船都由長征二號F運載火箭發射，主要是以下幾個原因：

首先長二F運載火箭是專門為載人飛船而設計的運載火箭，有兩套控製系統，可靠性（0.97，平均100次發射，最多3次失敗）與安全性（0.997，平均1000次發射，最多3次失敗）非常高。

根據資料顯示，目前長征二號F運載火箭已進行17次發射，17次成功，成功率100%。

其次，長二F的故障檢測處理系統是專門為載人飛船設計的系統。故障檢測處理系統可以檢測火箭的重要參數而判斷故障，出現故障時向有關系統發出逃逸指令和終止飛行指令並執行。

假設若太空人未進艙，可跳進塔架上的逃逸布袋滑到地下室的安全區；若已入艙，系統則指揮火箭的逃逸塔點火，把飛船返回艙帶到安全地帶。

長二F的逃逸系統也是專門為載人飛船設計的系統。若火箭發生重大危險，逃逸飛行器會將航天員安全帶回地面。逃逸系統有5種類型共12台發動機，具備快速啟動、推力大、工作時間短、高可靠性和安全性等特性。