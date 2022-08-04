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新北男失蹤12年　鄰居驚爆「半夜聽到剁刀聲」：繼母害死他

街坊和羅男一家是幾十年老鄰居，一位阿婆回憶整起失蹤案覺得疑點重重，認為羅男是被大陸的繼母害死。（圖／方萬民攝）

▲街坊和羅男一家是幾十年老鄰居，一位阿婆回憶整起失蹤案覺得疑點重重，認為羅男是被大陸的繼母害死。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市一名身材壯碩的羅姓男子無故消失斷聯12年，親友鄰居懷疑曾是紅衛兵的大陸繼母涉有重嫌，更猜測「洗衣機藏屍」，但警方介入偵辦調查，除了發現浴室有4處血跡反應外，遍查線索仍一無所獲，案情膠著至今。鄰居表示曾聽到繼母半夜在剁東西的聲音，還看見她在燒東西，懷疑這根本不是失蹤案，大嘆「外省婆子害死他」。

記者重回羅男老家，發現該處已經租給外勞，一名老鄰居表示羅男失蹤案還讓他歷歷在目，並直指羅男繼母嫌疑重大。「那個外省婆子害死他！」婦人說自己和羅家是老鄰居，與羅家父子熟識，「羅父年紀大沒牙齒，但張女竟故意買整顆花生給他吃」，夫妻關係不好加上張女脾氣不好講話又急又快，鄰人幾乎不太想搭理她。

當年，鄰居們曾耳聞樓上傳來陣陣菜刀剁東西的聲音，接著張女又在金爐焚燒物品，「有鄰居覺得奇怪報警，但張女不讓人看她燒甚麼，警察來了也未硬要她打開。」事後就傳出羅男失蹤的消息，鄰居婆媽們覺得太奇怪，一致懷疑繼母跟羅男失蹤脫不了關係。

羅男友人說他工作穩定、交友單純，沒理由無故搞失蹤，友人們曾到附近大圳尋人，但遍尋未果。（圖／方萬民攝）

▲羅男友人說他工作穩定、交友單純，沒理由無故搞失蹤，友人們曾到附近大圳尋人，但遍尋未果。

羅男另名友人T先生回憶，羅男生活單純工作穩定，沒欠債也沒女友，「他沒理由搞失蹤，我們一開始猜是不是發生車禍，還沿著羅男家後面的大水溝一路找，但一無所獲」。羅男不見人影，親友發現家中的洗衣機「故障」被拖走，也懷疑「洗衣機藏屍」，經警方調閱監視器，找到回收業者但都未查出異狀，「能找的線索全查了，案情停滯至今。」T先生不禁唏噓，認為整起失蹤從頭到尾透著詭異，也留下未解謎團。

時間經過12年，羅男姊姊當年因為高齡父親身體不好，直到父親過世都不敢透露弟弟失蹤，選擇自己一個人默默承受，雖然情緒已稍稍平復，但每當想起依舊難以接受弟弟憑空消失，雖然已做了最壞打算，但心中仍尚存一絲期盼「盡快找到弟弟的下落，讓兇手能夠伏法！」

其實，懸疑失蹤案不止一宗，台中一名阮姓男子的阿嬤無故失蹤7年，而他的大學女友更早在15年前人間蒸發，警方重啟調查後，發現阮男涉嫌殺害親阿嬤，且和母親合謀盜取其存款、保險金等，更從家中搜出阿嬤的整副假牙。

經查阮男曾上網搜查「如何徒手殺人」、「失蹤定義」、「氰化物」、「絞肉機」等，偵辦員警認為他心思縝密具「人魔性格」，該案關鍵包括阮男如何下殺手、凶器為何？以及阿嬤和大學女友屍骨在哪？至今依舊成謎。檢方去年9月依《殺害直系血親尊親屬罪》起訴阮男，並建請法官求處死刑，不過由於欠缺直接證據，法院在今年2月判阮男無罪。

羅男和繼母疑似因為要爭房產鬧出不愉快，警方清查所有線索，但羅男的失蹤案至今仍陷入膠著。（圖／民眾提供）

▲羅男和繼母疑似因為要爭房產鬧出不愉快，警方清查所有線索，但羅男的失蹤案至今仍陷入膠著。

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