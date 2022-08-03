　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍「6區圍台」實彈演習3天　BBC：恐演變成全面危機

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲ 解放軍預告軍演3天，6大區域幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西2日在全球矚目下抵台，旋風訪問19小時後於3日搭機離境。僅以言語表達怒火對北京來說顯然不夠，不僅對台灣廠商實施針對性制裁，更宣布4日起舉行3天實彈軍演，範圍環繞台灣6個海空域，BBC指出，這可能演變成一場全面危機。

▲▼共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

▲ 共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

BBC報導，北京在1996年台海危機時也採取相同行動，但當時軍演範圍遠在台灣領海以外，而解放軍預計4日展開軍演的6個區域中，就有3個跨過台灣周圍12英里（約19公里）界線，這是前所未有的。

台灣國防部指出，此舉形同海空封鎖台灣，違反聯合國海洋公約。若中國派船隻或飛機進入這些區域，相當於入侵台灣領土，將使風險近一步升高，因為台灣可能認為有必要保衛領海。美國海軍密切關注台海局勢，「雷根號」（USSR Ronald Reagan）航母戰鬥群正在菲律賓海附近航行。

1996年台海危機時，時任美國總統柯林頓派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）、獨立號航空母艦（USS Independence CV/CVA-62）靠近台海，明確表示若中國犯台，美國已做好干預的準備。但今日軍事平衡與1996年已大不相同，中國擁有自己的航母戰鬥群，且2艘航母據報都航向台灣海峽。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆
曹興誠捐30億遭酸「國籍哪裡？」　郭昱晴力挺開嗆
快訊／民航局官網大當機！　掛點原因曝
曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界
快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　越海峽中線
華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演
一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生
快訊／受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？國防部回應了
「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演

台灣駐法國代表：如果台灣「被中國拿下」　代表華文世界只能獨裁

裴洛西、雷根號接連繞路！　路透：美國顧忌中國「秀肌肉」

日本是韓國的大哥！日議員失言「南韓需被再教育」：日韓非對等關係

「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

裴洛西訪台掀美中緊張！布林肯及王毅出席東亞峰會　隔超遠零互動

尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反省

聯合國機密報告曝光！　路透：北韓在為核子試驗作準備

中國軍演「改變兩岸安全現狀」　星國專家：北京向武統邁出第一步

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演

台灣駐法國代表：如果台灣「被中國拿下」　代表華文世界只能獨裁

裴洛西、雷根號接連繞路！　路透：美國顧忌中國「秀肌肉」

日本是韓國的大哥！日議員失言「南韓需被再教育」：日韓非對等關係

「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

裴洛西訪台掀美中緊張！布林肯及王毅出席東亞峰會　隔超遠零互動

尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反省

聯合國機密報告曝光！　路透：北韓在為核子試驗作準備

中國軍演「改變兩岸安全現狀」　星國專家：北京向武統邁出第一步

《今日的網漫》驚見超高顏值作家　「女神降臨＋看臉時代」本尊出演

彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

佳世達Q2營收、本業淨利雙創十年新高　持續朝價值轉型升級邁進！

全球航運半數「必經台灣海峽」　軍演衝擊供應鏈

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

獨／他激戰新女友「噴出整坨鮮血」嚇瘋！2週後再射…驚：還變色了

王仁甫誇女兒理想型是自己！季芹談「健康教育」不避諱

江蕙推手宣布組男團出單曲　成員「竟然是金曲歌王」！

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

共軍稱已逼退雷根號！美打臉：留台周邊監控

美出動7軍機飛台海　6架加油機支援

路透：10艘軍艦、20架共機越過海峽中線

中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

即／日外相「東協會議」發言　中俄外長當眾離席！

日相岸田要求中國「即刻停止軍演」！

裴洛西讚嘆最愛韓國！「午宴菜單」曝光

中國3架無人機繞行台灣東部　日防衛省公佈

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

金剛悄回台想給女友驚喜！

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面