學者范世平：陸趁裴洛西訪台借題發揮　卻把台灣推向國際舞台

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，此行是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。台師大政治研究所教授范世平受訪指出，中國趁裴洛西訪台借題發揮，宣布要在台海周邊進行軍演，卻因此把台灣推向國際舞台，除了促使台美關係正常化外，更讓台灣問題變成「國際問題」。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣。（圖／總統府提供）

范世平今日接受《ETtoday東森新媒體》訪問指出，裴洛西訪台有兩個指標性的意義：一是把台灣推向國際舞台，讓台灣問題國際化，連續兩天裴洛西訪台的新聞成為多國媒體的頭條焦點，對比金瑞契1997年訪台，受到國際的關注程度差別非常大，這也是中國最不樂見的。

范世平指出，第二個指標意義是，裴洛西規劃亞洲行，最主要的目的就是來台灣，其他國家為「點綴」，用意在淡化訪台這件事情，避免引發中國反彈，實際上她在訪台前非常低調，花了7個小時、避開中國的防空識別區才飛到台灣，可以看出她不想要招惹中國，然而，中國卻「拿著雞毛當令箭」、趁機借題發揮，事前把事情講得很嚴重，裴洛西抵台後不到1個小時又宣布對台軍演，想要把這件事情鬧大，也是給美方難堪。

范世平表示，從白宮呼籲北京不要拿裴洛西的訪問故意占便宜，不應把裴洛西的訪問視為挑起事端的藉口，國務卿布林肯則說，美眾議長訪台曾有先例，若中方試圖製造危機，責任完全在北京等語可看出，儘管中方想要借題發揮，讓對台灣軍演有正當性，但是美國並不這麼認為，反而覺得中國是無事生非，也認定裴洛西訪台並不是挑戰中國。

至於裴洛西訪台對於未來台海局勢影響，范世平分析，中方宣布4日至7日在台灣周邊6個地點「實彈」軍演，這些地點非常敏感，其中針對台北港、基隆港、高雄港、海峽中線、巴士海峽，東部部分則針對日本的琉球群島，恐會威脅到日本、菲律賓等國家的安全，「這是非常愚蠢的作法」，也可能促使美國提前介入中國的軍演。

范世平指出，在中國宣布對台灣實施軍演後，美國國會跨黨派議員全炸鍋，批評不該用軍演的方式，威嚇美國的國會議長，未來這些議員一定會要求美國總統拜登出手，而對拜登來說，他正面臨美國期中選舉的壓力，反而可能會藉此提高自身支持度，「（中國國家主席）習近平很蠢的是，此舉幫拜登解套了。」

范世平並指，近期環太平洋軍演剛剛落幕，中國就宣布要進行軍演，可能因此促成「小北約」正式啟動，此舉也可能讓中國陷入投鼠忌器、騎虎難下的窘境，儘管中國想要把事情鬧大、讓台灣「內地化」，但種種舉措卻使國際更關注台海議題，除了讓台美關係逐漸正常化外，也讓台灣問題變成國際問題。