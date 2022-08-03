滿地玻璃！黃偉哲推特歡迎裴洛西來台　引來兩岸鄉民論戰

▲黃偉哲推特發文歡迎裴洛西訪台。（圖／翻攝推特）

政治中心／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西昨(2)日晚間22:43抵達台灣，台南市長黃偉哲在推特上發布圖卡歡迎，但在發布10分鐘內，遭到網民翻牆出征超過200則推文。

黃偉哲於昨晚22:54發布推文：「Welcome to Taiwan! Speaker Pelosi.」圖卡上則以裴洛西議長的照片為背景，並附上文字：

歡迎裴洛西議長訪台

自由世界共同的民主價值，不應該受到威脅。台灣是自主的國家，我們會團結守護民主的家園。

——台南市長·黃偉哲

黃偉哲推特一發布，立即湧入許多翻牆的大陸網民洗版，以簡體字留言辱罵。黃偉哲的推特頓時成為網民的大型崩潰現場。

▲黃偉哲發文歡迎裴洛西，引來中國大陸網友留言。（圖／翻攝推特，下同）

不過在黃偉哲推特底下，也有台灣網友回擊。像是杜承哲醫師留言：「廢物們，你們最強大攻擊就是翻牆過來嘴？24小時之內沒見到半個解放軍或飛彈，世上就再也不會有人怕中國了，你們懂你們現在多可悲嗎？」盾牌牙醫史書華貼上一張「近平不喜歡這則貼文」的梗圖嘲諷洗版的行為。邱豑慶醫師推文：「偉哲好樣的！」網紅郭鬼鬼也為黃偉哲讚聲，留言：「水啦！請裴洛西喝珍珠奶茶」

其實在昨天下午，黃偉哲已在推特針對台灣食品遭到大陸禁止進口，強調「政府要做食品廠最有力的後盾，面對中國這種準制裁，我們有在怕的！」當時就有媒體報導黃偉哲是六都唯一公開向中國嗆聲的首長，可能因此遭到鎖定。而截至8月2號晚間11點50分，黃偉哲推特已遭一千則以上的留言洗版。