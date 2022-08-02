他激戰未婚妻1小時↑突暴斃！　口袋搜出「藍色小藥丸」

▲肯亞一名男子疑似因為同時服用高血壓藥物與威而鋼，在發生性行為途中暴斃。（圖／翻攝pixabay）



記者王佩翊／編譯

肯亞一名47歲男子日前和未婚妻在家共進晚餐後，激戰了1個多小時，怎知卻突然呼吸困難，隨後昏迷不醒。待警方獲報趕往現場後，他已經死亡，而警方也在死者口袋找到高血壓藥物與威而鋼。死者屍體上並沒有明顯外傷，死因仍不明，需等待解剖結果出爐後才能釐清。

根據《鏡報》報導，47歲的肯亞男子穆圖里（Viagra）日前受到未婚妻的邀請，於是到對方家中共進晚餐。兩人在晚餐後發生性行為，時間約為1小時，怎知過程中，穆圖里突然呼吸困難，隨後失去意識。他的未婚妻嚇得立刻報警。

當警方與救護人員趕往現場時，男子躺在沙發上，明顯死亡。他的未婚妻接受調查時表示，當天是她主動邀請未婚夫到家中用餐。兩人先是一起吃晚餐，隨後親密接觸了大約1小時，期間死者突然發生異狀。

警方在死者的口袋發現一個咖啡色的小信封，裡面裝有高血壓藥物與威而鋼。此外，男子身上並無明顯外傷，但暫時無法確定是否是因為藥物致死，詳細死因仍須等待法醫相驗後才能釐清。

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