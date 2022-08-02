台女被囚禁柬埔寨！呂秋遠「跨海救援」　細節曝光驚呆萬人

▲呂秋遠協助的女子，偷拍遭監控的畫面。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）



記者崔子柔／綜合報導

近來頻傳台人受高薪工作機會吸引，被騙到柬埔寨、緬甸後遭囚禁等慘劇。律師呂秋遠今（2）日發文提到，他3年前曾幫過一名到柬埔寨受囚禁的女子，透過越南大使館協助平安回到台灣，「這些過程，輕描淡寫，但驚心動魄」，該則貼文吸引超過萬人按讚。

呂秋遠在臉書發文指出，該名女子2019年4月初傳訊息向他求助，稱她當時被同鄉找去柬埔寨工作，說要擔任中國人開設公司的總裁助理，到了才發現情況不對，而且幾天後，公司就以侵占公款為由要開除她，也不理會她的解釋，還揚言要報警，後來竟又說要私下解決，將她關在公司宿舍。

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該女提到，對方要求她支付2萬美元才能離開，而且一直在找她的護照，還派了幾個人監視她，除了上廁所以外的時間都被監控著，並威脅若她在台灣的家屬不付錢，就要把她從金邊帶到西港，「這個城市又稱為中國城，她被帶去，大概凶多吉少」。

▲呂秋遠和該女的對話。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）



呂秋遠要她絕對不能將護照交出去，並建議她試圖安撫對方，先不要試著逃跑，接著找了台灣駐越南胡志明市的大使館電話，「為什麼是越南？因為台灣與柬埔寨沒有邦交」、「最近的台灣辦事處，就是在越南」，呂秋遠和該女分頭進行，越南大使館也想辦法聯繫她的家人，最後在許多人的協助下，支付了一點錢，該女總算平安回到台灣。

「這些過程，輕描淡寫，但驚心動魄」，呂秋遠指出，世上不容易有錢多事少免經驗的工作，有的話也一定伴隨著高風險，許多台灣人為了「高薪」被誘騙到柬埔寨，到了當地當然沒有高薪也沒有正當工作，不但護照、電話都被扣住，連警察都是他們自己人，想逃也沒這麼容易，「很多時候，去了就回不來了，能回來，大概就是要付出更多的代價」。