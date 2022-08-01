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為裴洛西專機設緩衝區？　美軍大批機艦部署靠近台灣

▲▼美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）停靠新加坡。（圖／翻攝自twitter／@USAmbSG）

▲美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／翻攝自twitter／@USAmbSG）

中央社

日本媒體報導，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據預期將發生但尚未獲證實的訪問台灣之行前，美國軍方正將航空母艦和大型飛機等軍事資源移往更靠近台灣的地方。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，美軍原本反對裴洛西此刻出訪台灣，但現在看來，他們正為裴洛西的專機建立一個緩衝區，以備她決定訪問台灣。

目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源包括上週離開新加坡前往南海的尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。

此外，在太平洋較遠處，林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦、艾薩克斯號（USS Essex）兩棲攻擊艦與其他36艘戰艦及3艘潛艦，正在夏威夷參加預定於4日結束的環太平洋軍事演習（RIMPAC）。

與此同時，航班追蹤網站也顯示，2架HC-130J「戰王II」（Combat King II）搜救機及9架KC-135空中加油機（KC-135 Stratotanker）已從阿拉斯加州的安克拉治（Anchorage）飛抵沖繩。

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