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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

25年首次美國現任議長訪台？　王定宇：大陸跳腳就知意義無比重大

▲▼民進黨立委王定宇受訪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行正式展開，4日是否訪台受到外界高度關注。對此，民進黨立委王定宇強調，裴洛西若造訪台灣，不管採取何種形式、停留時間長短，都是美國眾議院現任議長25年來首次官方拜訪台灣，從大陸傾全國之力、全共產黨之力反彈，就可看出意義無比重大。

裴洛西辦公室31日發布新聞稿，宣布她將率領由5名民主黨眾議員組成的國會代表團，陸續訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本等國，重申美國對印太地區盟國的堅定且不可動搖之承諾。

針對裴洛西是否訪台一事，王定宇今（1）日在臉書上發文表示，若裴洛西訪台，不管採取何種形式、停留時間長短，對台灣來說本身就具極大意義，因為這是美國眾議院議長25年來首次官方來台，「如果沒那麼重要，大陸為何必傾全國、全共產黨之力反彈？從此就可看出她訪台的重要里程碑。」

對於裴洛西若來台，要以什麼樣的形式、進行什麼樣的活動，王定宇說，會尊重美國這位客人的安排，她來台是否拜訪AIT是美國內政，以美國自己安排的為準。

至於安全維安部分，王定宇補充，「我們作為主人，相信都有安排好，我們會做好相關維安準備工作，美國作為一個國際重要國家，它也會保護好自己重要的國會議長。」

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