快訊／高雄造船廠接觸者「最終定序出爐」　指揮中心下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/1）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。高雄造船廠50多歲員工重複感染驗出BA.5，職場尚有2名陽性接觸者定序未出爐，下午記者或有望公布結果。另外，每週一都會公布一周BA.5定序，社區是否又驗出新的BA.5或BA.4，下午有望一併揭曉。

醫療應變組副組長羅一鈞25日說明，第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。

該員工2名陽性家人定序出BA.5，確定為家庭群聚，一名為小於5歲男童，有發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6；另一名小於10歲男童，本身無症狀，採檢Ct值21.1，都已經結束7天居家照護解隔。

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羅一鈞日前表示，該個案家庭有3人陽性，造船廠職場過去總計確認14人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，不過，隨著職場接觸者定序出爐，羅一鈞表示，該案確定有家庭群聚，職場接觸者反而是BA.2，「職場來的可能性降低」，比較懷疑是社區還沒發現的感染源。

根據指揮中心統計，BA.5累計11例本土個案，包含4例為社區感染（3人為同起家庭群聚），其餘7人都是接機感染。