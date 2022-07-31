重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

▲一名男子在重機加裝雙輪嬰兒車拖行出遊。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名重機騎士表示，他看到車友違法在重機後方加裝嬰兒車，以拖行的方式帶著小孩出遊，還想在這次測試後，以相同的方式帶著小朋友環島，讓網友看完傻眼，直呼「當小孩人體空氣清淨機？這種不但危險，還會害到別人還是別上路了。」

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他同為重機車友，但看到這名父親的作為，實在是難以忍受，「你的小孩真的能忍受嗎！？有注意跟顧慮他的安全嗎？！而且又是違法加裝的狀況下，就算你騎60又怎樣！？」

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▲▼網友為孩子的安全及健康擔憂。（圖／翻攝爆料公社）



照片顯示，該名父親將兩輪的嬰兒車加裝在重機的後方，以拖行的方式前進，由於嬰兒車就在排氣管後方，讓網友忍不住搖頭，「吸好吸滿」、「就這一支管的強度要拖人跟車？」「這應該是架在腳踏車上的啊」、「當你偶然從後照鏡發現兒子與你漸行漸遠⋯⋯ 那絕對不是他翅膀硬了」、「傻眼欸！這小孩平安回來真的是命大欸」。

此外，該名父親也在重機群組PO出照片表示，「這是一個大膽的想法，時裝成功順便測試行駛狀況，以後載小朋友還倒不是問題」、「以（已）在田野到大湖行駛過了」、「以60的時速來實測」，而其他車友也委婉地勸阻說「這個真的先不要」、「哥，小孩的鼻子跟肺…」「太大膽了」。

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