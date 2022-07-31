今增34死！20多歲男腦傷臥床10幾年　染疫肺炎併多重器官衰竭亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今增34例死亡個案，其中最年輕個案為20多歲男性，在7/15確診，因肺炎併多重器官衰竭，病況持續惡化，7/16病逝。

發言人莊人祥表示，最年輕個案為一名20幾歲男性，沒有打過疫苗，10多年前車禍造成創傷性腦損傷，長期臥床，7/8肺炎發燒送醫，住院期間病況不穩，7/15確診新冠，因肺炎併多重器官衰竭，病況持續惡化，7/16病逝。

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另外，今新增88例中重症個案，其中有3例特殊重症個案是兒童MIS-C，都沒有慢性病史，截至今天兒童重症總共140例，包括腦炎25例、肺炎20例、心肌炎1例，敗血症3例，哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C74例，共病3例，累計25例死亡。

針對國內防疫措施，民眾也期盼能再度放寬。指揮官王必勝日前也表示，目前暫時還會維持現行防疫措施，主因是鄰近國家疫情升高很快，也要觀察後續產生的相關效應，包括死亡人數、重症率、對醫療量能的壓迫以及國內監測，預期陸續還是會產生本土BA.5或BA.4個案，這些效應要再觀察，才會再考慮進一步開放措施。

▲7/31確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）