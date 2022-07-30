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9歲女童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」！家人目睹崩潰

▲▼ 英國9歲女童在街上被刺死。（圖／翻攝自臉書）

▲ 9歲的莉莉亞在路上遭人刺死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國林肯郡發生一起驚悚事件，一名年僅9歲的女童在咖啡廳外玩耍，身旁還有5個兄弟姊妹，就在一群孩子們開心玩呼拉圈時，她卻突然遭人持刀襲擊，在家人面前當街被砍死。警方現已逮捕2名男子，他們認為女童母親積欠薪水，疑似因此狹怨報復。

根據《太陽報》，9歲女童莉莉亞（Lilia Valutyte）28日下午遇害時，她來自立陶宛的母親莉娜（Lina）就在咖啡廳裡用筆電工作，並透過咖啡廳窗口看著孩子們。莉娜經營一家人力仲介公司，而警方當晚突襲林肯郡城鎮波士頓一棟房屋，逮捕2名男子，他們供稱，莉娜積欠他們在工廠輪班的薪水。

警方拒絕透露嫌犯罪名，僅稱正進行廣泛調查，並投入大規模警力巡邏，希望有線索的民眾出面舉報。波士頓議會領袖斯金納（Paul Skinner）則表示，整個小鎮都深陷悲痛情緒中，議會將降半旗哀悼。當地民眾也紛紛在案發現場留下鮮花，為莉莉亞獻上祈福。

有居民透露，莉娜已經在咖啡廳裡工作幾個月，「這是條安靜的街道，所以她才會讓孩子在外面玩。」一名熟識這家人的居民直呼，「這太可怕了，我昨天下午4點才和莉莉亞通過電話，她還說明天見。」一名家族友人則指出，「這是個噁心的玩笑。她還那麼小，我幾天前才幫她剪頭髮。一點人性都沒有，這太不人道了。」

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