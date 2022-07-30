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中轉客無法購買免稅品？桃機公司：7／27已在候機室增設銷售點

▲▼桃機免稅店。（圖／受訪者提供）

▲桃機免稅店。（圖／受訪者提供）

記者李姿慧／台北報導

一名資深航空業人員投書，指7月15日起開始，海關因登機門並非業者申請核准之販售地點為由，導致業者暫停中轉旅客購買免稅品服務，質疑這不是桃機應有的服務品質。桃園機場公司今也發出澄清指出，初期關務署認為不符規定，但經重新檢視後，7月27日已增設轉機候機室銷售點並提供免稅品購買服務。

有資深航空業人員投書，指海關認為業者申請販賣免稅品的地點限在每間免稅店內，疫情前中轉旅客可直接到免稅店內親自結帳，因此海關得以確認業者符合免稅品銷售程序及地點。

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該投書指出現因中轉旅客無法親至免稅店內購物，而是在指定登機門由業者提供目錄，再由員工將免稅品帶到登機門交給旅客並結帳。停售前的做法是海關要求業者提供與旅客交易影片作為佐證，經海關、桃機與業者三方協調，固定在登機門某個監視器附近交易，但因作業不方便，加上業者人力問題，導致二家業者決定停賣免稅品給中轉旅客。

該航空業人員質疑，堂堂一個國際機場，竟然無法提供轉機旅客購滿免稅品，實在不是桃園機場應有的服務品質，也會淪為國際笑話。

桃園機場公司今也發出澄清，指因應指揮中心開放桃園機場轉機作業，機場公司配合安排候機室及貴賓室、規劃轉機旅客動線及流程等相關措施。

桃機公司表示，由於開放初期時財政部關務署以轉機候機室原非免稅品之販售地點，不符合免稅商店設置管理辦法規定，為滿足旅客免稅品購買需求，經關務署與桃園機場免稅店業者重新檢視後，申請增設第一航廈及第二航廈轉機候機室販售地點，於7月27日已重新提供轉機旅客免稅品購買服務。

桃園機場公司強調，桃園機場轉機旅客可於轉機候機室(B4、C7、C8、C9、C10)掃描QR Code或撥打轉機候機室(D3、D10)免付費電話選購免稅品，再由專人配送至候機室交予旅客，享受便利服務。桃園機場將持續依據指揮中心及交通部指示，滾動調整相關措施。

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