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大陸 大陸焦點 特派現場

陸經濟新風暴　學者呼籲「緊抓」爛尾樓、村鎮銀行安全底線

▲廈門,房市。（圖／CFP）

▲大陸新經濟風暴，爛尾、斷供現象，造成當前房地產下滑的壓力。（示意圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局28日召開會議，要求著力穩就業穩物價，力爭實現經濟最好結果。但官媒報導沒有提及今年GDP目標必須的達成5.5%，只強調宏觀政策要擴大需求上積極作為。《央視新聞1+1》昨29日聚焦大陸當前的經濟形勢以及下半年經濟工作部署。上海財經大學校長劉元春坦言，大陸今年出現的一些沒預期新風險問題，像是爛尾、斷供現象，造成當前房地產下滑的壓力，也會進一步惡化預期，同時會形成一個社會問題，是當前的底線和紅線，必須重點重視。

今年大陸房市崩盤和村鎮銀行風險是最大問題。劉元春說，今年出現一些新風險問題，或是原來沒預計到一些新風險。以往所能預計到的是房地產頭部企業，可能會在整個盈利模式轉型過程中出現一系列風險問題，但沒有想到的是在保交樓和穩民生上面出現問題。

他進一步說，爛尾、斷供現象不僅僅是當前房地產下滑的壓力，也會進一步惡化預期，同時會形成一個社會問題，所以這是當前的底線和紅線，必須重點抓。

▲65名留學生遭詐騙，總金額高達170萬人民幣 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 大陸村鎮銀行糾紛，引起民眾恐慌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

劉元春強調，村鎮銀行的風險也是如此，因為關係到廣大小儲戶的利益，如何保證他們的利益不受損，國家必須要在這上面出台政策，這些政策是穩定社會、穩定預期很重要的舉措。

目前來看，要全方面守住安全底線，不僅體現在糧食、能源和安全生產這些方面，也包括大家密切關注的保交樓、穩民生和一些村鎮銀行存在的風險。

大陸是否完成全年GDP增速5.5%六個方面指標？劉元春解釋，如果要完成這項目標，下半年必須要加大政策力度，甚至要實行「大水漫灌」強刺激舉措。後果是造成增長的壓力，導致無法完全遵循經濟復甦的規律。建議各級部門按照經濟復甦既定內在規律，進行各項工作布局和實施，避免出現刺激政策後遺症。

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