一日遊規範8月上路　未經同意「車上兜售」最高可罰5萬

▲一日遊常因安排車上兜售引發爭議。（示意圖／Pixabay）



中央社

行政院消保處今天表示，國內一日遊頗受歡迎，行政院消費者保護會已審議通過新規範，一日遊契約須揭露行程、費用等資訊，未經消費者同意不可安排車上兜售，違者最高可罰5萬元。

行政院消保處「簡易型一日遊新規範 出遊踏青好夥伴」記者會，做出以上發布。消保處簡任秘書陳星宏指出，行政院消費者保護會已審議通過交通部提報的「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，交通部預計8月公告上路。

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新制重點有幾項，他說，國內一日遊多在捷運出口等定點報名參加，規定業者要對消費者說明清楚契約內容，而非規定可有幾天審閱期；業者也必須在契約上清楚揭露簽約地點、日期、旅遊行程、旅遊費用、消費者集合出發的時間地點及最低組團人數等內容。

由於一日遊常因安排車上兜售引發爭議。他說，新制明定未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售，否則可依發展觀光條例授權給觀光旅行業的相關管理規則處新台幣1萬到5萬元罰鍰，若業者未依照上述定型化契約範本擬定，則可依消費者保護法處3萬到50萬元罰鍰。

消費者若在業者安排的場所購買物品，發生貨價與品質不相當或瑕疵者，可在受領後1個月內請業者協助處理。

另外，出發前解除契約，也有相對應的權益規範。例如消費者在旅遊開始前解除契約者，不得請求退還旅遊費用，且應繳交行政規費並賠償損害；但業者因此節省或無須支出的費用，應退還消費者。

如果因為不可抗力或不可歸責於雙方當事人的事由，而無法出發時，任何一方得解除契約，不負損害賠償責任。但業者應扣除已代繳的行政規費、必要費用後，把餘款退還消費者。

再者，當旅遊內容變更時，若可歸責於業者，視可歸責事由輕重程度不同，消費者得請求業者賠償各該差額一定倍數的違約金，若難於達預期目的，得終止契約。

若是因為不可抗力或不可歸責於業者的事由，致無法依預定契約內容履行時，為顧及團體安全及利益，業者得變更旅程、遊覽項目或更換餐飲、交通工具，增加的費用，不得向消費者收取；因而減少的費用，應予退還。