金門首例！剛蓋好透天厝被迫搬移　屋主斥巨資請專家90度「搬家」

記者林名揚／金門報導

金門金沙鎮東店村一間透天厝近日因土地權狀問題，須搬移30公尺，但屋主6、7年前才將該房屋蓋好，整棟樓8成都還是全新的，屋主捨不得敲毀重蓋，只好斥巨資300萬元從台灣找來搬家高手，將整棟房屋主體往旁邊挪移30公尺，且是90度搬移，成了名副其實的「搬家」。

▲金門透天厝「搬家」，成了當地熱門話題。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

據了解，黃姓屋主6、7年前才將房屋蓋好，但近日因為土地權狀問題被迫要求搬家，屋主實在捨不得把心血打掉重蓋，因此上網從台灣找來搬家高手來幫忙，經協調後，樓房遷移公司以300萬跨海來金門將完成這艱難的搬家任務。

「搬家」當天，工人於房屋地基下方將砂土清出，並墊上枕木和充當滾輪的鋼管，接著用千斤頂從旁慢慢推，透天厝開始一點一點往斜後方平行移動，但由於透天厝將近1000噸重，又位在鬆軟的農地，該如何安全的移動房屋成了此次工程的重點。

房屋遷移業者陳慶霖表示，「每個房子的四個面，都要做抗壓板，等水泥的硬度達到70%左右，才開始安裝千斤頂，總共大約25支的100公噸的千斤頂。」而這棟房子需要花上一個月時間才能完成搬家。

此次的搬移工程，屋內的水電設備照樣能使用，既不用拆房子，又能讓工程如期完成，名副其實的「搬家」，也瞬間成為金門當地的熱門話題。