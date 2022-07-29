名模婚變！不孕被嗆「去給別人射」怒離　卻被反揭：她跟男人開房

▲張姓名模指控丈夫對她言語暴力，崩潰訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

張姓名模傳出婚變消息，日前提出離婚訴訟，指控黃姓丈夫經常對她及婆婆大小聲，還懷疑她外遇，甚至經常在社群軟體上公開指摘她與她的家人，讓她忍無可忍。開庭時，男方反指張女經常應酬喝到爛醉，甚至還被拍到跟男性友人有親密互動。對此，台北地院審理後，認為雙方婚姻至此，2人均有責任，因此判准離婚。

張女與黃男於2020年8月中結婚，並與婆婆同住，但黃男經常情緒起伏，對婆婆惡言相向，家中氣氛常因黃男心情時好時壞，若她替婆婆求情，也會遭到遷怒，甚至被黃男人身攻擊。另外，黃男也對她的藝人身分及工作有不安全感，容易疑神疑鬼，她雖多所配合，但只要黃男情緒不穩或生活不順，就會對她大吼大叫，甚至在社群軟體上指摘她與她的家人。

張女指控，2人婚後不到半年，黃男就曾在大街上對她咆嘯，還要求她返還首飾及婚戒，2人之間的關係都是因為黃男的情緒暴力等行為而無法繼續。此外，她的媽媽2021年6月間發現罹病，她積極籌措醫藥費，並想出售借名登記在黃男名下的房屋，卻被百般刁難，可見2人的婚姻已出現重大破綻，因此訴請離婚。

不過黃男否認張女一切指控，表示他與母親相處無礙，雖然偶有摩擦，但並沒有無禮或不孝順，也否認經常對張女言語暴力，反而是張女多次飲酒後就找他吵架，甚至離家出走不願與他溝通，即便如此，他仍想積極威持婚姻，也願意參與婚姻諮商，期待張女能夠回心轉意與他共同生活。

至於張女指控黃男沒安全感、疑神疑鬼，他則表示，他並非無故起疑，是張女婚後曾與男姓友人在飯店內談生意，而當他事後詢問時，張女卻避重就輕；欺瞞實情，況且張女又經常喝得爛醉，與男性在房內應酬飲酒有高度危險，再加上張女又曾被記者拍到跟男姓友人的親密畫面，顯然已經違反婚姻忠誠義務，婚後不到半年，張女就多次離家，因此認為張女對於婚姻出現破綻的責任較高，沒有資格提出離婚。

法官審理時勘驗對話，發現張女曾對黃男說，「老公，心態可以調整一下嗎？跟你媽的相處的方式不要又回到以前一樣」，黃男則回應，「可以；謝謝提醒；老婆，對不起，我自己會調整；對不起，我自己的問題」等，法官因此認定，黃男與母親的相處確實經常發生口角，動輒大小聲，讓人產生精神壓力。

法官還查出，2人曾因懷孕問題有爭吵，黃男竟對張女辱罵，「妳有沒有想想妳幾歲了？妳41歲，是誰的問題呢？我講話很難聽嗎？我狂射、猛射，要不妳去給別人射、妳看看妳會不會懷孕。」法官認為，黃男行為根本就是在羞辱張女。

法官也發現，黃男曾對於自己的行為寫下悔過書，內容提到，「我先是對妳言語暴力，再來是金錢威脅，都讓我先思考事情發生的當下，我的反應是否對於過去的事情沒有放下釋懷而累積了憤怒、怨恨！才讓我這樣不經思考、冷靜；幾次下來可能讓妳沒有安全感，讓妳每天傷心難過，甚至影響妳的情緒，我真的很內疚也很後悔；也因為這次的爭吵，讓我知道這次真的把妳傷的遍體麟傷。」

然而，當張女提出離婚訴訟後，黃男卻又在IG上多次發言挑釁，「爛貨到最高點！你的律師是智障，你是不是爛貨大家很清楚」、「我下星期四又要對決~台版安柏赫德」等語，與過去強烈表達還想與張女繼續努力、還愛著張女的表現相差甚大。

法官審理後認為，黃男的行為造成雙方溝通情況惡化，而張女也在婚姻產生裂痕之際與其他異性有曖昧女動，之後訴請離婚態度也相當堅決，法官因此認定雙方難以修復婚姻，且2人婚姻至此，雙方均有可歸責性，且責任相當，最終判准離婚。全案可上訴。