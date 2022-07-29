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創刊20年《科學人》紙本雜誌將停刊　發行人直言：如果沒有奇蹟

▲▼《科學人》雜誌發行人王榮文，在八月號246期和個人臉書宣告，如果沒有奇蹟，雜誌將於年底停刊。（圖／翻攝自王榮文Facebook）

▲《科學人》雜誌發行人王榮文，在八月號246期和個人臉書宣告，如果沒有奇蹟，雜誌將於年底停刊。（圖／翻攝自王榮文Facebook）

記者林育綾／台北報導

《科學人》雜誌發行人王榮文在臉書和最新一期雜誌上同步宣告，2002年創刊的《科學人》自從7年前開始虧損，無論怎麼努力促銷，「優惠得到的新訂戶，永遠追不上流失的到期讀者」，且虧損逐漸擴大，「科學人何去何從」成為他2年來的夢魘，因此宣告，如果沒有奇蹟，將在2022年12月出刊第250期後不再印行紙本。

▲▼《科學人》雜誌發行人王榮文，在八月號246期和個人臉書宣告，如果沒有奇蹟，雜誌將於年底停刊。（圖／翻攝自王榮文Facebook）

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▲▼《科學人》雜誌發行人王榮文，在八月號246期和個人臉書宣告，如果沒有奇蹟，雜誌將於年底停刊。（圖／翻攝自王榮文Facebook）

▲▼《科學人》雜誌發行人王榮文，在八月號246期和個人臉書宣告，如果沒有奇蹟，雜誌將於年底停刊。（圖／翻攝自王榮文Facebook）

王榮文以標題「如果沒有奇蹟，《科學人》紙本雜誌年底停刊」撰文提到，7年前《科學人》雜誌開始虧損，紙本訂戶和零售穩定下降，2年前意識到問題嚴重，訂戶已不足一萬，才發現不管怎麼努力促銷，優惠得到的新訂戶，永遠追不上流失的到期讀者。

由於虧損不斷擴大，已經到了公司不能負荷的地步；但更令他洩氣的是，「透過童子賢董事長的善意，送給科教老師和全國醫護20年來累積的SA科學人中英對照知識庫，被使用的頻率和效益似也不高。這相當程度的打擊了我的信心。」

2年多來「科學人何去何從」成為他的夢魘，他也思考如何轉型，才能符合現代讀者的需求，甚至思考成為網路媒體，或如何轉譯才能傳達科學人的實用性、辦科學營或取得企業贊助、小額捐款、轉成NPO發展為公益網媒⋯等，然而許多新方向也代表需要新的人才技術和資金，等於也是新的創業。

因此他宣告，「2002年3月創刊的SA科學人，將在2022年12月出刊第250期後不再印行紙本。能否順利轉型為有能耐的公共網路媒體，期待這幾個月內出現奇蹟合伙人！」

▲▼《科學人》雜誌發行人王榮文，在八月號246期和個人臉書宣告，如果沒有奇蹟，雜誌將於年底停刊。（圖／翻攝自王榮文Facebook）

▲《科學人》宣告，如果沒有奇蹟，雜誌將於年底停刊。（圖／翻攝自王榮文Facebook）

不過王榮文也提到，清華大學教授李家維表示以當《科學人》總編輯為榮，他堅定表示降低成本、找個有心的企業家即可生存，也認為SA的翻譯授權無比重要，「因為網路上真真假假的內容太多，有177年歷史的SA編輯部替我們把關世界最前沿的科研品質，還非常重要。目前台灣自己人還做不到。」王榮文坦承，「這也是我賠了很多年的錢，不敢任性關掉它的原因。但現在，我也訴之大眾了。」

《科學人》(Scientific American中文版)雜誌是全球科普雜誌第一品牌，自2002年在台創刊時，還有前總統陳水扁、李遠哲、張忠謀等人出席創刊記者會，相當風光。期間更有11年獲得出版界最高榮譽「金鼎獎」，以領先報導全球最先進的科學脈動與產業趨勢為豪，其中準確將全球科研趨勢化為華文，讓不同領域學習者都能吸收專家知識，提升國人科學素養，也是其雜誌珍貴之處。

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