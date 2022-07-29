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裴洛西今啟程訪亞洲　行程表上「暫定」台灣行程

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西29日啟程展開亞洲行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據熟知內情人士，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計29日出發訪問亞太地區，目前還不清楚她是否會在台灣停留。

彭博報導，裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）今天被問到她的計畫時並未置評。裴洛西及其幕僚多次以安全考量為由，拒絕證實或否認她的行程安排。
根據另一名知情人士，裴洛西預計停留日本、印尼和新加坡。由於計畫尚未公開，兩名消息人士都要求匿名。

若裴洛西決定訪問台灣，將是25年來訪台的最高級別民選官員。而她考慮訪台的消息已引來中國強烈反應。

白宮未對裴洛西訪台公開表達立場，表示此事由她自行決定，但據悉國防部官員私下向裴洛西和她的幕僚表達憂心。然而兩黨國會議員都鼓勵裴洛西訪台，表示若因中國抗議而不這麼做，等同屈服於中國的壓力。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平今天進行長達2個多小時的電話會談，針對一系列議題交換意見。

在台灣議題方面，拜登向習近平傳達美方政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的立場。但目前尚不清楚拜登與習近平是否針對裴洛西訪台一事有過討論。

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