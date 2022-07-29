一棟誕生於大地之母的「液態土屋」　牆壁穿透光線豐富整個空間

文／瘋設計

建築的建造是一個想法的具體化。「時間洪流能改變建築物，但思想，卻是永恆的。」功能主義建築泰斗，被稱為「功能主義之父」的勒·柯比意（法語：Le Corbusier）提出了一個會在100年後的今天萌芽的想法。

液態土屋

位於南美洲內陸的巴拉圭，由X建築師事務所中兩位建築師Nicole Jaquet和Felipe Ramírez Ilculese設計的項目 「Liquid Earth House液態土屋」在寬6m和長25m的土塊上進行。由一個帶有中央庭院的房子組成，它連接了所有空間，並解決了環境的自然通風問題。

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房子被設想為一個洞穴，洞穴中牆壁上的穿孔，讓太陽光線過濾、穿透，光線漫滿豐富了空間，就像一種立體的建築處理，光線被繪製在黑暗的空間中。

在內部，一樓是完全流動的，並繼續採用開放式平面圖，空間內部僅由牆壁和人行道定義，就好像它們是一個洞穴一樣。這座具有原始氣息的建築是由泥土建造的，原材料是岩石本身，混凝土是人造的人造岩石。因此，洞穴的寓言變成了建築公理....

（完整文章請看瘋設計）

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