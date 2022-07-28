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又一件國寶返鄉！歷時2年⋯黃土水作品「山本悌二郎銅像」回台

▲▼黃土水作品〈山本悌二郎銅像〉返鄉，佐渡市與高雄市在進行友好交流合作備忘錄簽署儀式。（圖／文化部提供）

▲駐日代表處歷經2年多協調，終於獲得佐渡市政府同意，黃土水作品〈山本悌二郎銅像〉返鄉。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣第一位雕塑家黃土水作品〈少女胸像〉、〈甘露水〉在近年接連重新面世，引發轟動，如今在駐日代表處歷經2年多的協調與奔走下，終於獲得佐渡市政府同意，將〈山本悌二郎銅像〉返台，物歸原址由高雄市典藏。

山本悌二郎是出生於日本佐渡市的政治家，當時台灣在日治時期，他曾擔任農業大臣，也在糖株式會社（台糖前身）並擔任總經理，建置規劃台灣第一所新式製糖工廠（高雄橋頭糖廠），與台灣糖業歷史淵源深厚，也對台灣的近代化有所貢獻。

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而黃土水在生前為藝術創作謀生，創作之餘，也常接受日本仕紳委託製作胸像或銅像，例如先前返台的〈山本悌二郎胸像〉，根據學者李欽賢的考究和推測，應該是當年糖株式會社員工委託黃土水創作，致贈給山本悌二郎的禮物。

佐渡市與高雄市在昨（27）日進行友好交流合作備忘錄簽署儀式，由駐日代表謝長廷、佐渡市長渡邊龍五到場見證，謝長廷表示，〈山本悌二郎銅像〉經駐日代表處、臺灣文化中心，還有現居佐渡市的臺灣舞蹈家若林素子女士積極促成，終於獲得佐渡市政府同意將銅像送回高雄市。

▲▼黃土水作品〈山本悌二郎銅像〉返鄉，佐渡市與高雄市在進行友好交流合作備忘錄簽署儀式。（圖／文化部提供）

▲駐日代表謝長廷（右3）見證高雄市與佐渡市友好交流合作備忘錄完成簽署後合影。（圖／文化部提供）

他也說，屏東23日才舉行二峰圳百年紀念活動，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安都出席，非常盛大；而「二峰」這個名稱是山本悌二郎的號，可見台日長年以來關係密切，親如一家，這都歸功於百年前先人播下的美好種子；黃土水創作的〈山本悌二郎銅像〉是象徵台日友好的珍貴禮物，這次能順利返鄉，歸功於台日官方與民間的善意與熱情，對此向佐渡市長及市民表達感謝之意。

渡邊龍五則表示，山本悌二郎對台灣的近代化有所貢獻，他感到十分光榮。這次經過對外公開徵求市民意見，最終順應民意，促成佐渡的重要文化資產返台，包含著對台日未來友好發展與深入交流的期許，希望能藉此傳承給世世代代，共同守護這份珍貴的歷史記憶。

▲▼黃土水作品〈山本悌二郎銅像〉返鄉，佐渡市與高雄市在進行友好交流合作備忘錄簽署儀式。（圖／文化部提供）

▲黃土水作品〈山本悌二郎銅像〉返鄉，佐渡市與高雄市進行友好交流合作備忘錄簽署儀式。（圖／文化部提供）
 
文化部長李永得指出，文化部近年持續促成散落在海外的重要藝術資產返鄉，落實「重建台灣藝術史」的文化工程。繼2020年促成黃土水作品〈山本悌二郎胸像〉返台，由國立臺灣美術館進行修復及翻製，又推動〈山本悌二郎銅像〉返台，可謂尋回台灣文化記憶圖像的一塊重要拼圖。
 
臺灣文化中心表示，〈山本悌二郎銅像〉將由高雄市立美術館進行修復後，原件將保存於高雄市立美術館，並翻製1尊贈與佐渡市置於真野公園、1尊置於高雄市橋頭糖廠的銅像原址處、1尊則交由國立臺灣美術館典藏。

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